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    Крах СРСР – останнє, чого хотів досягти Горбачов, розпочинаючи перебудову

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Крах СРСР – останнє, чого хотів досягти Горбачов, розпочинаючи перебудову

    Якби Горбачов пішов північнокорейським або китайським шляхом, то радянський монстр міг би проіснувати ще десятиліття

    Мовою оригіналу

    Надо ли благодарить Горбачева?

    В конце 80-х было принято говорить, что у Перестройки нет альтернативы. Это неверно. Альтернативы были. Первый вариант можно назвать андроповско-северокорейским: закрутить гайки, вернуться к палочной дисциплине и всеобщей уравниловке. Закончилось бы все, как в Северной Корее – голодом и вынужденными экономическими реформами, но на пару десятков лет страна могла погрузиться в реальный адок.

    Более перспективен был китайский вариант – неоНЭП без гласности и политических реформ, с сохранением господства КПСС и репрессий. Такая политика могла сочетаться с государственным русским национализмом и жестоким подавлением национальных окраин по тому же китайскому образцу. Исторически СССР был обречен, но китайский вариант реформ мог дать ему несколько лишних десятков лет жизни.

    Горбачев, конечно, не ведал, что творил. Крах СССР, КПСС, «развитого социализма» – последнее, чего он хотел добиться, начиная перестройку. Вряд ли можно благодарить последнего генсека за то, что произошло помимо его воли, благодаря полному непониманию природы режима, который он возглавил. Однако мы должны быть благодарны той исторической случайности, которая привела Горби к власти. Во главе СССР оказался новый Иван Сусанин, который не по злому (вернее, доброму) умыслу, а по наивности завел коммунистическую рать в болото демократических реформ, где она благополучно утонула. Если бы Горбачев пошел по северокорейскому или китайскому пути, советский тоталитарный монстр мог бы просуществовать еще десятилетия.

    Российские номенклатурщики и чекисты, правда, оказались непотопляемыми и вынырнули из перестроечной топи как «восставшие мертвецы» в известном фильме. Теперь эти упыри опять сидят у россиян на шее. Но остались свободны прибалтийские и восточно-европейские страны. Украина отчаянно борется за свободу с наступающими советскими покойниками.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: історія Михайло Горбачов СРСР
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