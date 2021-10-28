Фото дня. Розробнику фейкової «Дії» влаштували прийом на урядовому рівні

Хакера-самоучку запросили на стажування у міністерство: хочуть перевиховати

Затриманий кіберполіцією розробник фейкової «Дії» зустрівся із віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Про це у своєму Facebook повідомив сам міністр.

«Після поста про молодого хлопця, який створив фейкову копію Дії, зі мною зв'язались представники Міністерство внутрішніх справ і вирішили організувати нам спільну зустріч. Їм сподобалася моя ідея: направити вміння хлопця в потрібне русло і «перевиховати в IT».

Хлопець виявився трохи сором'язливим, але дуже розумним, начитаним, каже Федоров. Уже встиг попрацювати арбітражником, вміє програмувати й сам збирає весь дизайн у Figma. Тому ми вирішили дати йому шанс виправитись. Призначимо у Мінцифрі куратора, який контролюватиме роботу», – повідомив міністр.

Одним з його перших завдань буде розробити дизайн для соціальних реклам – на підтримку вакцинації і проти вживання алкоголю неповнолітніми. Цікаво, що у рекламі фейку він вказував, що застосунок допоможе неповнолітнім без перешкод купувати алкоголь.

«Хлопець самостійно розробив застосунок зі схожим на Дію дизайном. У ньому можна було створити будь-який документ – від паспорта до сертифікату про вакцинацію від Covid-19. Цей застосунок не мав нічого спільного із Дією. У розробки не було доступу до жодного з держреєстрів, а під час першої ж його перевірки можна було викрити підробку», – нагадав Федоров.

Також міністр пожартував: «Прошу: не намагайтеся більше нічого підробляти. Цей спосіб «працевлаштування» в Мінцифру більше не працює».

Однак стажування в Міністерстві цифрової трансформації не звільнить хакера від кримінальної відповідальності, повідомив заступник голови МВС Єген Єнін.

Хлопцю все одно доведеться нести відповідальність за підробку документів.

Нагадаємо, кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії», який продавав її за 100 грн.

Раніше міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров запропонував покарати шахрая, який створив фейкову програму «Дія», відправивши в ІТ-сферу на виправні роботи. «Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона», – додав Федоров.



