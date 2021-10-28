Розробника фейкової «Дії» запросили на стажування у міністерство

Хлопцю доведеться нести відповідальність за підробку документів

Затриманому розробнику фейкової «Дії» запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації. Але це не звільнить його від кримінальної відповідальності, повідомив заступник голови МВС Єген Єнін.

За його словами, кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який створив фейкову «Дію».

«Також швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Молодій людині запропонували спокутувати свою провину і постажуватися в міністерстві», – зазначив Єнін.

Він уточнив, що хлопцю все одно доведеться нести відповідальність за підробку документів.

Раніше міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров запропонував покарати шахрая, який створив фейкову програму «Дія», відправивши в ІТ-сферу на виправні роботи. «Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона», – додав Федоров.

Нагадаємо, кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії», який продавав її за 100 грн.

25 жовтня повідомлялося, що шахраї створили фейкову «Дію»: Мінцифри лякало «паспортом ув'язненого».

Раніше очільник МВС розповів, як поліція знаходить фейкові covid-сертифікати. Монастирський повідомив, що 90% випадків поширення підроблених covid-документів є звичайним шахрайством. Але є й випадки надання медиками «майже оригінальних» документів.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

Також в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

Крім того, МОЗ спростував головні фейки про covid-вакцинацію.

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