  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Розробника фейкової «Дії» запросили на стажування у міністерство

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який створив фейкову &laquo;Дію&raquo; - Розробника фейкової «Дії» запросили на стажування у міністерство
    Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який створив фейкову «Дію»
    фото: facebook.com/eugene.enin

    Хлопцю доведеться нести відповідальність за підробку документів

    Затриманому розробнику фейкової «Дії» запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації. Але це не звільнить його від кримінальної відповідальності, повідомив заступник голови МВС Єген Єнін.

    За його словами, кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який створив фейкову «Дію».

    «Також швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Молодій людині запропонували спокутувати свою провину і постажуватися в міністерстві», – зазначив Єнін.

    Він уточнив, що хлопцю все одно доведеться нести відповідальність за підробку документів.

    Раніше міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров запропонував покарати шахрая, який створив фейкову програму «Дія», відправивши в ІТ-сферу на виправні роботи. «Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона», – додав Федоров.

    Нагадаємо, кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії», який продавав її за 100 грн.

    25 жовтня повідомлялося, що шахраї створили фейкову «Дію»: Мінцифри лякало «паспортом ув'язненого».

    Раніше очільник МВС розповів, як поліція знаходить фейкові covid-сертифікати. Монастирський повідомив, що 90% випадків поширення підроблених covid-документів є звичайним шахрайством. Але є й випадки надання медиками «майже оригінальних» документів.

    Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

    Також в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    Крім того, МОЗ спростував головні фейки про covid-вакцинацію.

    Читайте також:


    Теги: Запоріжжя МВС шахрайство документи технології щеплення вакцинація смартфон Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Розробника фейкової «Дії» запросили на стажування у міністерство