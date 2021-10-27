Українська делегація вирушить до Вашингтона: Кулеба розкрив деталі

У Вашингтоні відбудеться засідання Комісії з питань стратегічного партнерства України та США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушить до Вашингтона на засідання Комісії з питань стратегічного партнерства України та США та зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Про це Кулеба заявив на брифінгу 27 жовтня.

«Дата визначена, ми незабаром її анонсуємо спільно зі США. Засідання відбудеться у Вашингтоні, відповідно, це буде мій візит до Ентоні Блінкена», – сказав очільник МЗС.

Він розповів, що полетить до США разом з представники різних міністерств та відомств України.

«Ми націлені на максимальний результат. Завершуємо опрацювання спільної оновленої Хартії стратегічного партнерства, яку нам доручили ухвалити президенти Байден та Зеленський саме на цьому засіданні», – резюмував Кулеба.

До слова, МЗС обіцяє, що українці поїдуть до ЄС навіть після виключення із «зеленого списку».

Також Україна сподівається, що ООН приєднається до «Кримської платформи».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього тижня казав, що членство України в Євросоюзі і НАТО – всього лише питання часу.

Як відомо, 19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону.

У Києві Ллойд Остін, зокрема, заявив: давайте чітко говорити, що Росія почала війну на Донбасі.

Також міністр оборони США вшанував пам’ять загиблих українських героїв.

Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.

До слова, Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО.