Глава Мінцифри вигадав покарання для шахрая, який створив фейкову «Дію»

Кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії», який продавав її за 100 грн

Міністр пропонує відправити шахрая на виправні роботи

Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров запропонував покарати шахрая, який створив фейкову програму «Дія», відправивши в ІТ-сферу на виправні роботи. Про це Федоров написав у Тelegram.

«Пам'ятаєте шахрая, який створив фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі «Дії»? Кіберполу знадобилося менше дня, щоб знайти його. У рекламі програми шахрай вказував, що він допоможе неповнолітнім купувати алкоголь через фейковий паспорт. Умільцю загрожує до шести років позбавлення волі», – заявив міністр.

Він також запропонував «направити хлопця на виправні роботи в IT без персональних даних та інших сенсативних речей».

«Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона», – додав Федоров.

Нагадаємо, кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії», який продавав її за 100 грн.

25 жовтня повідомлялося, що шахраї створили фейкову «Дію»: Мінцифри лякало «паспортом ув'язненого».

До слова, у «Дії» з'являться документи про одужання від Covid-19.

Раніше очільник МВС розповів, як поліція знаходить фейкові covid-сертифікати. Монастирський повідомив, що 90% випадків поширення підроблених covid-документів є звичайним шахрайством. Але є й випадки надання медиками «майже оригінальних» документів.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

Нагадаємо, в разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.

Згідно із постановою уряду, поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе.

Також МОЗ повідомив, що українці зможуть отримати довідку про протипоказання до Covid-вакцинації.

Ще уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.