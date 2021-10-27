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    Глава Мінцифри вигадав покарання для шахрая, який створив фейкову «Дію»

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    Кіберполіція затримала розробника фейкової &laquo;Дії&raquo;, який продавав її за 100 грн - Глава Мінцифри вигадав покарання для шахрая, який створив фейкову «Дію»
    Кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії», який продавав її за 100 грн
    фото: npu.gov.ua

    Міністр пропонує відправити шахрая на виправні роботи

    Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров запропонував покарати шахрая, який створив фейкову програму «Дія», відправивши в ІТ-сферу на виправні роботи. Про це Федоров написав у Тelegram.

    «Пам'ятаєте шахрая, який створив фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі «Дії»? Кіберполу знадобилося менше дня, щоб знайти його. У рекламі програми шахрай вказував, що він допоможе неповнолітнім купувати алкоголь через фейковий паспорт. Умільцю загрожує до шести років позбавлення волі», – заявив міністр.

    Він також запропонував «направити хлопця на виправні роботи в IT без персональних даних та інших сенсативних речей».

    «Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона», – додав Федоров.

    Нагадаємо, кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії», який продавав її за 100 грн.

    25 жовтня повідомлялося, що шахраї створили фейкову «Дію»: Мінцифри лякало «паспортом ув'язненого».

    До слова, у «Дії» з'являться документи про одужання від Covid-19.

    Раніше очільник МВС розповів, як поліція знаходить фейкові covid-сертифікати. Монастирський повідомив, що 90% випадків поширення підроблених covid-документів є звичайним шахрайством. Але є й випадки надання медиками «майже оригінальних» документів.

    Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

    Нагадаємо, в разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.

    Згідно із постановою уряду, поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе.

    Також МОЗ повідомив, що українці зможуть отримати довідку про протипоказання до Covid-вакцинації.

    Ще уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.

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    Теги: Національна поліція України документи кібербезпека Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України
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    Глава Мінцифри вигадав покарання для шахрая, який створив фейкову «Дію»