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    Голова Європейської ради у Києві вшанував памʼять Небесної Сотні (фото)

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    Перед візитом до Києва Шарль Мішель вже відвідав Луганщину і поспілкувався з Володимиром Зеленським - Голова Європейської ради у Києві вшанував памʼять Небесної Сотні (фото)
    Перед візитом до Києва Шарль Мішель вже відвідав Луганщину і поспілкувався з Володимиром Зеленським
    Фото: kyivcity.gov.ua

    Офіційний візит Шарля Мішеля в Україну триватиме два дні, він вже відвідав Донбас

    У рамках візиту Президента Європейської Ради Шарля Мішеля у Києві вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. У заході біля Хреста пам’яті, місця загибелі Героїв, взяв участь заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олександр Харченко.

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    Голова Європейської ради у Києві вшанував памʼять Небесної Сотні (фото)
    Голова Європейської ради у Києві вшанував памʼять Небесної Сотні (фото)
    Голова Європейської ради у Києві вшанував памʼять Небесної Сотні (фото)
    Голова Європейської ради у Києві вшанував памʼять Небесної Сотні (фото)
    Голова Європейської ради у Києві вшанував памʼять Небесної Сотні (фото)
    Голова Європейської ради у Києві вшанував памʼять Небесної Сотні (фото)
    Голова Європейської ради у Києві вшанував памʼять Небесної Сотні (фото)

    Під час заходу Президенту Європейської Ради розповіли про історію подій Революції Гідності, що стала наймасштабнішою подією новітньої історії України.

    «Пройшло сім років з моменту трагічних подій, що відбулися під час Революції Гідності. Ми пам’ятаємо та шануємо подвиг Героїв Небесної Сотні, їх героїзм та сміливість. Вони віддали найцінніше – власне життя за майбутнє України. Сьогодні одним з важливим завдань для нас є розповідати про цей подвиг та шанувати пам’ять героїв щодня. Говорити про події, що стали переломними для суспільства і загалом історії України», – зазначив Олександр Харченко.

    Як повідомлялось раніше, президент Європейської ради Шарль Мішель розпочав дводенний візит в Україну. 2 березня він побував на Луганщині, де разом з президентом Володимиром Зеленським відвідав Центр надання адмінпослуг на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Щастя» та поспілкувалися з представниками міжнародних гуманітарних місій.

    Теги: Донбас Київ Небесна сотня (Євромайдан) Володимир Зеленський КМДА президент
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