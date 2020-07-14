Про робочий день президента
Президент приїжджає на роботу на дві години пізніше своїх виборців
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Ещё одно.
Что меня обескуражило.
Президент.
Только после 10 утра выезжает из дома на работу. А учитывая, что его время в пути из Кончи до Банковой составляет не менее 30 минут, то реально трудиться он начинает ближе 11 утра.
Попробую перевести это на язык бизнеса.
В глубоко проблемной компании, акционеры выбрали нового управляющего.
В компании.
Где безбожно воруют.
Где бардак с кадрами.
Где каждый день новое ЧП.
Где нет даже самого необходимого.
Где живут только благодаря кредитам.
Так вот.
Управляющий этой компании приезжает ежедневно на работу:
- нет, не в 7 утра.
- нет, не в 8 утра.
- нет, не в 9 утра.
- и даже не на десять.
Он приезжает на работу на два часа позже всех сотрудников компании. Позже всех тех кто его избрал управляющим.
Скажу честно.
Позволять себе приезжать на работу к 10 я стал лишь тогда когда наша Компания крепко стала на ноги.
У нас нет кредитов.
У нас нет долгов.
У нас нет войны.
У нас нет ЧП.
Но с приходом кризиса, мой рабочий день и рабочая неделя опять перестали иметь какие-то чёткие границы.
Волка ноги кормят.
А если волк ещё и в ответе за всю стаю.
А если волк обещал стае золотые горы.
А если волк за год ничего толком не сделал. ￼￼
То работать волку надо в разы больше.
Сорри..
Но в стране, где большинство акционеров е*ошат с 9 утра и до глубокого вечера подтягиваться на рабочее место ближе к обеду - это абсурд.
Джерело: блог Олексія Давиденка