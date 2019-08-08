Зеленський пообіцяв знайти механізм, який змусить РФ поважати міжнародне право



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Володимир Зеленський впевнений, що безвідповідальні та безкарні демарші Росії на міжнародній арені повинні нарешті отримати справедливу відповідь

«Думаю, що після останніх подій на сході України ні в кого не залишилося сумнівів, хто насправді хоче й робить усе для настання миру», – зауважив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що обов’язково буде знайдено механізм, який змусить Росію відповідати за її дії. Одним із партнерів, який може сприяти досягненню цієї мети, глава держави назвав Туреччину.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

«Ми разом обов’язково знайдемо шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право, поверне мир і стабільність у регіон, захистить права та свободи кримських татар і звільнить політичних в’язнів Кремля», – заявив Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

«Впевнений, що спільними зусиллями України й Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні та в Криму у свій бік», – додав президент.

Він повідомив, що загрози мілітаризації, що триває в окупованому Криму, порушення прав людини на півострові та переслідування кримськотатарського народу були одними з ключових тем під час сьогоднішніх перемовин з президентом Туреччини.

«Вважаємо, що безвідповідальні та безкарні демарші Росії на міжнародній арені повинні нарешті отримати справедливу відповідь. Бо сьогодні – це біда України, але вже завтра це може стати лихом для всіх країн регіону», – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський додав, що Україна разом з міжнародними партнерами продовжує робити все можливе й неможливе для повернення миру на Донбас дипломатичним шляхом, а події останніх днів показали, хто насправді прагне закінчення війни. Зокрема, 6 серпня супротивник, всупереч так званому хлібному перемир’ю, здійснив обстріл, унаслідок якого загинуло четверо українських військових. Водночас українська сторона дотримувалася режиму припинення вогню.

«Думаю, що після останніх подій на сході України ні в кого не залишилося сумнівів, хто насправді хоче й робить усе для настання миру», – зауважив він.

Нагадаємо, 7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Після цього Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.

Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

Президент України запропонував Туреччині долучитись до відновлення інфраструктури Донбасу.

Президент Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Увечері Зеленський відбув в Стамбул, де 8 серпня візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.