«Франція пишається героїзмом українців»: на Донбас приїхала делегація з Парижа

Українські прикордонники наголосили, що переміщення людей повністю блокується на тимчасово окупованій території

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Гнутове» відвідали депутати Національних зборів Франції. Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби.

З безпековою ситуацією делегацію ознайомив в.о начальника Донецького загону Сергій Лозінський. Він розповів, що рух громадян блокується росіянами.

«Переміщення людей повністю блокується на тимчасово окупованій території України», – зазначив Лозінський.

Від імені парламентарів до присутніх звернувся П'єр Персон.

«Франція пишається героїзмом українців і переймається ситуацією, яка склалася. Сподіваємося на швидке й успішне її врегулювання. Ми докладемо всіх зусиль, які від нас залежать», – наголосив французький парламентар.

Раніше повідомлялося, що рух через єдиний відкритий пункт пропуску на Донбасі зріс на 20%.