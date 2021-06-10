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    «Франція пишається героїзмом українців»: на Донбас приїхала делегація з Парижа

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    КПВВ &laquo;Гнутове&raquo; відвідали депутати Національних зборів Франції - «Франція пишається героїзмом українців»: на Донбас приїхала делегація з Парижа

    КПВВ «Гнутове» відвідали депутати Національних зборів Франції

    Фото: ДПСУ

    Українські прикордонники наголосили, що переміщення людей повністю блокується на тимчасово окупованій території

    Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Гнутове» відвідали депутати Національних зборів Франції. Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби.

    З безпековою ситуацією делегацію ознайомив в.о начальника Донецького загону Сергій Лозінський. Він розповів, що рух громадян блокується росіянами.

    «Переміщення людей повністю блокується на тимчасово окупованій території України», – зазначив Лозінський.

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    Від імені парламентарів до присутніх звернувся П'єр Персон.

    «Франція пишається героїзмом українців і переймається ситуацією, яка склалася. Сподіваємося на швидке й успішне її врегулювання. Ми докладемо всіх зусиль, які від нас залежать», – наголосив французький парламентар.

    Раніше повідомлялося, що рух через єдиний відкритий пункт пропуску на Донбасі зріс на 20%.

    Теги: прикордонники Донбас Держприкордонслужба депутат Франція КПВВ
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    «Франція пишається героїзмом українців»: на Донбас приїхала делегація з Парижа