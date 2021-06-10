Столтенберг поговорив із Зеленським
Генсек НАТО обговорив із Зеленським саміт Альянсу та реформи
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту лідерів Альянсу провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це генсек написав у Twitter.
«Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні та неприйнятне військове нарощування Росії. Я наголосив на нашій постійній політичній та практичній підтримці та заохотив їх процес реформ», – написав Столтенберг.
Генсек зазначив, що на майбутньому саміті лідери країн-членів Альянсу розглянуть агресивну поведінку Росії та рішучу підтримку партнерів з боку НАТО.
«Він підкреслив, що, як очікується, лідери країн-членів Альянсу підтвердять свою прихильність політиці НАТО щодо відкритих дверей та рішенням, прийнятим на саміті в Бухаресті», – йдеться у заяві.
Spoke with President @ZelenskyyUa of our valued partner #Ukraine. We discussed the upcoming #NATOSummit, the security situation in the region & #Russia's unacceptable military build-up. I stressed our continued political & practical support & encouraged their reform process.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 10, 2021
Саміт НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі і Україну на нього не запрошували. Як пояснювали в Альянсі, зустріч не передбачає участі країн-партнерів, саме тому не запрошували представників України або Грузії.
Напередодні Путін пояснив, чому боїться вступу України в НАТО.
Додамо також, що Білий дім вкрай негативно відреагував на спотворення Офісом Зеленського змісту розмови із Байденом. Нагадаємо, Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом.
Разом з тим держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.