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    Столтенберг поговорив із Зеленським

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    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав президента України Володимира Зеленського не забувати про реформи - Столтенберг поговорив із Зеленським
    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав президента України Володимира Зеленського не забувати про реформи
    Фото з відкритих джерел

    Генсек НАТО обговорив із Зеленським саміт Альянсу та реформи

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту лідерів Альянсу провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це генсек написав у Twitter.

    «Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні та неприйнятне військове нарощування Росії. Я наголосив на нашій постійній політичній та практичній підтримці та заохотив їх процес реформ», – написав Столтенберг.

    Генсек зазначив, що на майбутньому саміті лідери країн-членів Альянсу розглянуть агресивну поведінку Росії та рішучу підтримку партнерів з боку НАТО.

    «Він підкреслив, що, як очікується, лідери країн-членів Альянсу підтвердять свою прихильність політиці НАТО щодо відкритих дверей та рішенням, прийнятим на саміті в Бухаресті», – йдеться у заяві.

    Саміт НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі і Україну на нього не запрошували. Як пояснювали в Альянсі, зустріч не передбачає участі країн-партнерів, саме тому не запрошували представників України або Грузії.

    Напередодні Путін пояснив, чому боїться вступу України в НАТО.

    Додамо також, що Білий дім вкрай негативно відреагував на спотворення Офісом Зеленського змісту розмови із Байденом. Нагадаємо, Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом.

    Разом з тим держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.

    Теги: реформа НАТО саміт оборонна реформа військові Володимир Зеленський Єнс Столтенберг Офіс президента
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    Столтенберг поговорив із Зеленським