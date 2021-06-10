Столтенберг поговорив із Зеленським

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав президента України Володимира Зеленського не забувати про реформи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав президента України Володимира Зеленського не забувати про реформи

Генсек НАТО обговорив із Зеленським саміт Альянсу та реформи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту лідерів Альянсу провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це генсек написав у Twitter.

«Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні та неприйнятне військове нарощування Росії. Я наголосив на нашій постійній політичній та практичній підтримці та заохотив їх процес реформ», – написав Столтенберг.

Генсек зазначив, що на майбутньому саміті лідери країн-членів Альянсу розглянуть агресивну поведінку Росії та рішучу підтримку партнерів з боку НАТО.

«Він підкреслив, що, як очікується, лідери країн-членів Альянсу підтвердять свою прихильність політиці НАТО щодо відкритих дверей та рішенням, прийнятим на саміті в Бухаресті», – йдеться у заяві.

Spoke with President @ZelenskyyUa of our valued partner #Ukraine. We discussed the upcoming #NATOSummit, the security situation in the region & #Russia's unacceptable military build-up. I stressed our continued political & practical support & encouraged their reform process. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 10, 2021

Саміт НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі і Україну на нього не запрошували. Як пояснювали в Альянсі, зустріч не передбачає участі країн-партнерів, саме тому не запрошували представників України або Грузії.

Напередодні Путін пояснив, чому боїться вступу України в НАТО.

Додамо також, що Білий дім вкрай негативно відреагував на спотворення Офісом Зеленського змісту розмови із Байденом. Нагадаємо, Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом.

Разом з тим держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.