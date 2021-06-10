Смерть на Донбасі, скандал з УЄФА та вакцини від Байдена. Головні новини 10 червня

Під час виконання службових обов’язків трагічно загинула лейтенант ЗСУ Карина Шемчук

«Главком» підготував дев'ять найголовніших новин за 10 червня

У четвер, 10 червня, головними новинами дня стала смерть військової на Донбасі, плани уряду щодо збільшення зарплат та обіцянка США надати сотні країн 500 млн доз вакцини Pfizer.

Також сьогодні відбулася телефонна розмова президентів України Володимира Зеленського з генсеком НАТО, а УЄФА виступила про форми збірної України.

«Главком» підготував дев'ять найголовніших новин за 10 червня.

США закуплять і передадуть майже сотні країн пів мільярда доз Pfizer

Президент США Джо Байден оголосив про план допомоги біднішим країнам у боротьбі з пандемією коронавірусу. США придбають 500 млн доз вакцини Pfizer та поділяться ними майже із сотнею країн світу.

Американський президент наголосив, що США стануть арсеналом вакцин від коронавірусу.

«Ці вакцини Pfizer врятують мільйони життів у всьому світі та будуть вироблені завдяки потужності американського виробництва», – додав президент США.

Столтенберг поговорив із Зеленським

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту лідерів Альянсу провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Генсек зазначив, що на майбутньому саміті лідери країн-членів Альянсу розглянуть агресивну поведінку Росії та рішучу підтримку партнерів з боку НАТО.

Саміт НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі і Україну на нього не запрошували. Як пояснювали в Альянсі, зустріч не передбачає участі країн-партнерів, саме тому не запрошували представників України або Грузії.

Загинула військовослужбовиця зі 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ

Під час виконання службових обов’язків 9 червня трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, лейтенант Карина Шемчук.

Каріна Шемчук народилася 15 лютого 1999 року, була випускницею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів). 22-річна Карина була заступницею командира роти із морально психологічного забезпечення 128 ОГШБр ЗСУ.

128-ма бригада станом на кінець травня 2021 року виконувала завдання на Приазов’ї (основна частина) та у Луганській області.

Відомо, що військовослужбовиця загинула під час виконання службових обов’язків 9 червня, однак причина її смерті не називається.

УЄФА та форма збірної України з футболу

УЄФА ще раз проаналізували форму збірної України після істерики, яку вона викликала в Росії. Як повідомляють ЗМІ, Українську асоціацію футболу попрохали прибрати з футболок гасло «Героям слава!».

Там також підтвердили, що слоган на зовнішній стороні футболки «Слава Україні!» був затверджений 2018 року і може розглядатися як загальна і неполітична фраза, яку дозволено використовувати на футболці національної збірної.

Примітно, що гасло вишите з внутрішнього боку і його взагалі не видно сторонньому оку. Який у цьому привітанні політичний мотив, в УЄФА не розтлумачили.

На футболках України зображений обрис кордонів нашої країни, який включає в себе півострів Крим, а також Донецьк і Луганськ.

Українцям спростили процес отримання лікарняного

В Україні почне діяти перехідна модель впровадження електронних лікарняних з червня по серпень. Медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Таким чином процес отримання лікарняного для українців значно спростився.

Важливо, що до Пенсійного фонду потрапить лише та інформація, яка необхідна для нарахування виплат: причина непрацездатності, період лікарняного та лікар, який його виписав. Ні ПФУ, ні роботодавець не будуть знати діагноз. Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.

Бідні «слуги»: 144 нардепи попросили компенсацію за оренду житла

Народні депутати у травні отримали близько трьох мільйонів гривень компенсації за оренду житла.

У травні 2021 року 144 нардепам дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 2 937 400 грн. Найбільшу суму виплат отримав член фракції «Слуга народу» Дмитро Припутень – 78 тис. грн.

Детальніше зі списком нардепів, які отримали компенсацію, читайте тут.

У колишньої резиденції Януковича «Сухолуччя» з’явився новий господар

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передало готельний комплекс «Сухолуччя», колишню мисливську резиденцію Віктора Януковича в управління компанії «Сім днів».

В АРМА зазначили, що очікуваний щомісячний дохід компанії від користування активом складає 1,16 млн грн, прогнозований дохід державного бюджету – понад 200 тис. грн. Окрім того, компанія планує витрачати на збереження і покращення комплексу майже 800 тис. грн на місяць.

Також компанія планує створити на території комплексу гостьові зони для відпочинку і сімейних розваг, спорудити сезонний басейн, облаштувати готельні номери та відкрити два заклади громадського харчування.

Зарплата українців у найближчі три роки зросте: уряд оприлюднив прогноз

Кабінет міністрів оприлюднив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. Згідно з прогнозами уряду в 2024 році середня зарплата досягне 19 тисяч гривень.

Документом передбачено, що середньомісячна заробітна плата працівників складе: у 2022 році – 15 258 гривень, у 2023 році – 17 159 гривень, у 2024 році – 19 063 гривень.

Згідно з чинним прогнозом уряду, середньомісячна заробітна плата у 2021 році складе 13 632 гривень.

Covid-19: майже дві тисячі нових заражень за добу

За добу, 9 червня в Україні зафіксували 1 785 нових випадків захворювання на Covid-19. Серед нових хворих – 77 дітей та 73 медиків. Крім цього, за добу госпіталізували 741 людину. Одужали 6513 осіб, а померли – 97.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.