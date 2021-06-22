  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    «Хай лунають тости, тости». Зіброву виповнилося 64 роки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зірки української сцени&nbsp;&laquo;засипали&raquo; іменинника щирими привітаннями - «Хай лунають тости, тости». Зіброву виповнилося 64 роки
    Зірки української сцени «засипали» іменинника щирими привітаннями
    Фото з відкритих джерел

    Павло Миколайович позував у фіолетовому стильному костюмі, білій сорочці та чорних замшевих мокасинах зі стразами

    Народний артист Павло Зібров святкує день народження. Йому виповнилося 64 роки. З цієї нагоди співак опублікував фото, на якому він постав в ефектному образі.

    Павло Миколайович позував у фіолетовому стильному костюмі, білій сорочці та чорних замшевих мокасинах зі стразами.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    «Хай лунають тости, тости». Зіброву виповнилося 64 роки

    «Хай лунають тости, тости, тости, Хай танцюють гості, гості, гості», підписав Зібров світлину рядками із своєї пісні.

    У коментарях артиста привітали його колеги по сцені. Зокрема Катерина Бужинська написала: «Здійснення мрій, здоров’я, кохання, нових хітів».

    Олександр Пономарьов: «Вітаю, Павле!». Віталій Козловський: «З Днем народження! Життя прекрасне! Кайфуйте!!!»

    Павло Миколайович також показав, як його привітали дружина Марина Зіброва та донька Діана. Вони подарували йому торт зі свічкою, повітряні кульки та його картонну копію з гітарою, вусами і написом Zibrov.

    Читайте також інтерв'ю: Павло Зібров: Я чемпіон з виступів у Трускавці. За 30 років – 286 концертів
    Теги: Україна артист Павло Зібров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Хай лунають тости, тости». Зіброву виповнилося 64 роки