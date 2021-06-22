«Хай лунають тости, тости». Зіброву виповнилося 64 роки

Павло Миколайович позував у фіолетовому стильному костюмі, білій сорочці та чорних замшевих мокасинах зі стразами

Народний артист Павло Зібров святкує день народження. Йому виповнилося 64 роки. З цієї нагоди співак опублікував фото, на якому він постав в ефектному образі.

Павло Миколайович позував у фіолетовому стильному костюмі, білій сорочці та чорних замшевих мокасинах зі стразами.

«Хай лунають тости, тости, тости, Хай танцюють гості, гості, гості», – підписав Зібров світлину рядками із своєї пісні.

У коментарях артиста привітали його колеги по сцені. Зокрема Катерина Бужинська написала: «Здійснення мрій, здоров’я, кохання, нових хітів».

Олександр Пономарьов: «Вітаю, Павле!». Віталій Козловський: «З Днем народження! Життя прекрасне! Кайфуйте!!!»

Павло Миколайович також показав, як його привітали дружина Марина Зіброва та донька Діана. Вони подарували йому торт зі свічкою, повітряні кульки та його картонну копію з гітарою, вусами і написом Zibrov.