Магнітні бурі у грудні 2021 – календар небезпечних дат

Збурення геомагнітного поля може тривати від декількох годин до декількох днів і має різні рівні

Магнітні бурі виникають у результаті взаємодії потоків сонячного вітру з магнітосферою Землі

Геомагнітні коливання можуть сильно впливати на самопочуття людини, а сильні бурі навіть порушувати роботу електричних приладів.

Грудень, на думку вчених, буде відносно спокійним місяцем. Очікується один сильний удар і кілька середньої інтенсивності.

Календар магнітних бур у грудні 2021

1-2 грудня – невелика магнітна буря, триватиме кілька годин і не перевищить рівень чотири бали.

9-13 грудня – сильна магнітна буря, яка може досягти в піковий час семи балів.

21-23 грудня – тривала магнітна буря, яка в піковий час досягне шести балів.

Які неприємності зі здоров'ям можуть бути

Головні болі, мігрень

Дратівливість, емоційність, апатія, депресивні розлади

Неуважність уваги, неможливість сконцентруватися

Проблеми з артеріальним тиском і серцево-судинною системою

Порушення сну – безсоння або сонливість

Нудота і проблеми з травленням

Швидка стомлюваність, агресія

Загострення хронічних захворювань

Ломота в суглобах

Як допомогти організму під час магнітних бур

Нормалізувати режим сну – лягати спати вчасно, тривалість сну повинна бути не менше 7-8 годин

З раціону варто виключити гостру, жирну і шкідливу їжу

Знизити вживання кави та напоїв з кофеїном, обмежити вживання алкоголю і сигарет

Пити багато рідини-компоти, воду і чай з травами

Рекомендується гуляти на свіжому повітрі не менше двох годин, але не під прямими променями сонця

Вранці можна прийняти контрастний душ, ввечері прийняти ванну

Не варто перевантажувати організм важкою фізичною і психоемоційним навантаженням

Не вплутуйтеся в конфлікти, з'ясування відносин, свої емоції тримайте під контролем

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

Нагадаємо, 25 листопада розпочалася третя магнітна буря в листопаді, яка триватиме до 29 листопада. Пік цієї магнітної бурі очікується саме на 29 листопада.