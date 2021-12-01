Магнітні бурі у грудні 2021 – календар небезпечних дат
Магнітні бурі виникають у результаті взаємодії потоків сонячного вітру з магнітосферою Землі
Геомагнітні коливання можуть сильно впливати на самопочуття людини, а сильні бурі навіть порушувати роботу електричних приладів.
Грудень, на думку вчених, буде відносно спокійним місяцем. Очікується один сильний удар і кілька середньої інтенсивності.
Календар магнітних бур у грудні 2021
1-2 грудня – невелика магнітна буря, триватиме кілька годин і не перевищить рівень чотири бали.
9-13 грудня – сильна магнітна буря, яка може досягти в піковий час семи балів.
21-23 грудня – тривала магнітна буря, яка в піковий час досягне шести балів.
Які неприємності зі здоров'ям можуть бути
- Головні болі, мігрень
- Дратівливість, емоційність, апатія, депресивні розлади
- Неуважність уваги, неможливість сконцентруватися
- Проблеми з артеріальним тиском і серцево-судинною системою
- Порушення сну – безсоння або сонливість
- Нудота і проблеми з травленням
- Швидка стомлюваність, агресія
- Загострення хронічних захворювань
- Ломота в суглобах
Як допомогти організму під час магнітних бур
- Нормалізувати режим сну – лягати спати вчасно, тривалість сну повинна бути не менше 7-8 годин
- З раціону варто виключити гостру, жирну і шкідливу їжу
- Знизити вживання кави та напоїв з кофеїном, обмежити вживання алкоголю і сигарет
- Пити багато рідини-компоти, воду і чай з травами
- Рекомендується гуляти на свіжому повітрі не менше двох годин, але не під прямими променями сонця
- Вранці можна прийняти контрастний душ, ввечері прийняти ванну
- Не варто перевантажувати організм важкою фізичною і психоемоційним навантаженням
- Не вплутуйтеся в конфлікти, з'ясування відносин, свої емоції тримайте під контролем
- Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.
Нагадаємо, 25 листопада розпочалася третя магнітна буря в листопаді, яка триватиме до 29 листопада. Пік цієї магнітної бурі очікується саме на 29 листопада.