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    Магнітні бурі у грудні 2021 – календар небезпечних дат

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    Збурення геомагнітного поля може тривати від декількох годин до декількох днів і має різні рівні - Магнітні бурі у грудні 2021 – календар небезпечних дат
    Збурення геомагнітного поля може тривати від декількох годин до декількох днів і має різні рівні
    Фото vsim.ua

    Магнітні бурі виникають у результаті взаємодії потоків сонячного вітру з магнітосферою Землі

    Геомагнітні коливання можуть сильно впливати на самопочуття людини, а сильні бурі навіть порушувати роботу електричних приладів.

    Грудень, на думку вчених, буде відносно спокійним місяцем. Очікується один сильний удар і кілька середньої інтенсивності.

    Календар магнітних бур у грудні 2021

    1-2 грудня – невелика магнітна буря, триватиме кілька годин і не перевищить рівень чотири бали.

    9-13 грудня – сильна магнітна буря, яка може досягти в піковий час семи балів.

    21-23 грудня – тривала магнітна буря, яка в піковий час досягне шести балів.

    Які неприємності зі здоров'ям можуть бути

    • Головні болі, мігрень
    • Дратівливість, емоційність, апатія, депресивні розлади
    • Неуважність уваги, неможливість сконцентруватися
    • Проблеми з артеріальним тиском і серцево-судинною системою
    • Порушення сну – безсоння або сонливість
    • Нудота і проблеми з травленням
    • Швидка стомлюваність, агресія
    • Загострення хронічних захворювань
    • Ломота в суглобах

    Як допомогти організму під час магнітних бур

    • Нормалізувати режим сну – лягати спати вчасно, тривалість сну повинна бути не менше 7-8 годин
    • З раціону варто виключити гостру, жирну і шкідливу їжу
    • Знизити вживання кави та напоїв з кофеїном, обмежити вживання алкоголю і сигарет
    • Пити багато рідини-компоти, воду і чай з травами
    • Рекомендується гуляти на свіжому повітрі не менше двох годин, але не під прямими променями сонця
    • Вранці можна прийняти контрастний душ, ввечері прийняти ванну
    • Не варто перевантажувати організм важкою фізичною і психоемоційним навантаженням
    • Не вплутуйтеся в конфлікти, з'ясування відносин, свої емоції тримайте під контролем
    • Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

    Нагадаємо, 25 листопада розпочалася третя магнітна буря в листопаді, яка триватиме до 29 листопада. Пік цієї магнітної бурі очікується саме на 29 листопада.

    Теги: здоров'я космос ліки
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    Магнітні бурі у грудні 2021 – календар небезпечних дат