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    Вчені спрогнозували життя людей у космосі (відео)

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    Дослідники мріють колись побачити інші планети - Вчені спрогнозували життя людей у космосі (відео)
    Дослідники мріють колись побачити інші планети
    скріншот з відео

    Агентство NASA оприлюднило своє бачення майбутнього людства

    Американське космічне відомство вирішило трохи розважити громадськість. Для цього вони створили візуальне уявлення нашого з вами космічного майбутнього.

    «Місія NASA – досліджувати. Ми відвідуємо місця в нашій Сонячній системі та вивчаємо світи за її межами, щоб краще зрозуміти важливі питання. Як ми сюди потрапили? Куди ми прямуємо? Ми одні?», – питають дослідники.

    За їх словами, поки наші роботизовані дослідники подорожували по нашій Сонячній системі, єдине місце за межами Землі, де знаходилися люди, – Місяць. Це також наступне місце, куди ми відправимо астронавтів. Але не останнє! Хоча люди ще не відвідали Марс, ми плануємо додати відбитки черевиків до слідів шин марсохода.

    «Ми також мріємо про подорожі в далекі світи і про те, якими вони можуть бути. Це відео показує фантастичні, уявні пригоди в реальних місцях, які ми вивчали», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, британські вчені запропонувала варіант тераформування Марса, тобто перетворення його поверхні та клімату на схожі на земні.

    Вчені визнають, що це сміливий план і він навіть здається недосяжним, проте вважають, що втілити його в життя з часом буде можливо, адже це дуже важливо для людства.

    Нагадаємо, раніше науковці знайшли ідеальне місце для життя колоністів на Марсі.

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    Теги: космос NASA наука астероїд
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    Вчені спрогнозували життя людей у космосі (відео)