Hubble сфотографував плазму новонародженої зірки (фото)

Пульсуюча плазма розтягається в космосі на два світлових роки

Яскравий кадр оприлюднила обсерваторія NASA

Телескоп Hubble сфотографував струмені новоутвореної зірки, що розташована у скупченні NGC 1977. Плазма розтягається на два світлових роки. Про це пише пресслужба обсерваторії NASA.

Помаранчевий об’єкт у нижньому центрі зображення – це струмені, які випускає молода зірка Паренго 2042. Пульсуюча плазма розтягається в космосі на два світлових роки. Водночас вона деякий час була іонізована, поки не почала підсвічуватись випромінюванням сусідньої зірки.

Цей кадр унікальний тим, що витік є видимим під впливом найближчих зірок, оскільки зазвичай його можна побачити лише при зіткненні з навколишнім матеріалом у космосі.

Скупчення NGC 1977 відкрив британський астроном Фрідріх Вільгельм Гершель у 1786 році.

Нагадаємо, американське космічне агентство NASA 24 листопада запустило космічний апарат у рамках унікального експерименту, який має на меті змінити траєкторію руху астероїда.

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