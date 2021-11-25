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    Hubble сфотографував плазму новонародженої зірки (фото)

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    Пульсуюча плазма розтягається в космосі на два світлових роки<br /><br /> - Hubble сфотографував плазму новонародженої зірки (фото)
    Пульсуюча плазма розтягається в космосі на два світлових роки

    Фото: twitter.com/NASAHubble

    Яскравий кадр оприлюднила обсерваторія NASA

    Телескоп Hubble сфотографував струмені новоутвореної зірки, що розташована у скупченні NGC 1977. Плазма розтягається на два світлових роки. Про це пише пресслужба обсерваторії NASA.

    Помаранчевий об’єкт у нижньому центрі зображення – це струмені, які випускає молода зірка Паренго 2042. Пульсуюча плазма розтягається в космосі на два світлових роки. Водночас вона деякий час була іонізована, поки не почала підсвічуватись випромінюванням сусідньої зірки.

    Цей кадр унікальний тим, що витік є видимим під впливом найближчих зірок, оскільки зазвичай його можна побачити лише при зіткненні з навколишнім матеріалом у космосі.

    Скупчення NGC 1977 відкрив британський астроном Фрідріх Вільгельм Гершель у 1786 році.

    Нагадаємо, американське космічне агентство NASA 24 листопада запустило космічний апарат у рамках унікального експерименту, який має на меті змінити траєкторію руху астероїда.

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    Теги: космос NASA наука
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    Hubble сфотографував плазму новонародженої зірки (фото)