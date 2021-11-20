У Канаді розпочалося будівництво космодрому для першої української ракети

Командному центру майбутнього Космічного пускового майданчику буде присвоєно ім’я Олександра Дегтярьова – колишнього керівника ДП «КБ «Південне»

Україна та Канада розпочали будівництво космодрому в канадському місті Галіфакс, розташованому в провінції Нова Шотландія. Про це у своєму Facebook повідомив голова Державної космічної агенції України Володимир Тафтай.

«Канада та Україна розпочинають будівництво космодрому в Новій Шотландії», – написав він у соцмережі.

Він зазначив, що 19 листопада в Галіфаксі пройшли урочиста церемонія і презентація.

Проект передбачає створення на атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія комерційного космодрому для ракети-носія «Циклон-4М» розробки та виробництва українських ДП «КБ «Південне» та ДП ВО «Південний машинобудівний завод». Проект реалізовуватиме канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Командному центру майбутнього Космічного пускового майданчику буде присвоєно ім’я Олександра Дегтярьова – колишнього керівника ДП «КБ «Південне».

Також напередодні космічні агентства України та Канади підписали Спільну заяву щодо відзначення партнерства українських підприємств ДП «КБ «Південне», ДП ВО «Південмаш» з Maritime Launch Services.

Раніше Тафтай заявив, що українські фахівці планують 2022 року провести з території Канади пуск ракети «Циклон-4М».

Пізніше президент України висловив сподівання, що країна зможе приєднатися до космічних програм США, зокрема до проекту NASA з дослідження Місяця «Артеміда».

Проєкт двоступінчастої космічної ракети-носія середнього класу «Циклон-4» країна розробляла спільно з Бразилією з 2004 року. Її перший старт передбачався з бразильського космодрому Алкантара не пізніше 2010 року, але регулярно цей термін рухався на пізніший. 2015 року Бразилія вийшла з проєкту.

Як відомо, космічне агентство очолює Володимир Тафтай.