NASA запустило ракету, щоб збити астероїд (відео)

Вчені сподіваються, що внаслідок удару астероїд змінить траєкторію руху

Американське космічне агентство NASA 24 листопада запустило космічний апарат у рамках унікального експерименту, який має на меті змінити траєкторію руху астероїда. Про це повідомляється у Twitter NASA.

Ракету-носій Falcon-9 запустили з авіабази Вандерберг у Каліфорнії.

Asteroid Dimorphos: we're coming for you!



Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH — NASA (@NASA) November 24, 2021

Спеціально створений космічний апарат Dart вирушив на зустріч із невеликим астероїдом Діморфос.

Він має подолати відстань у майже 10 мільйонів кілометрів до наступної осені і на швидкості 24 тисячі кілометрів за годину врізатися в астероїд. Вчені сподіваються, що внаслідок удару астероїд змінить траєкторію руху.

On our way!



55 minutes into its flight, the #DARTMission spacecraft has separated from the @SpaceX Falcon 9 second stage, and will soon begin to orient itself toward the Sun. pic.twitter.com/hI6NoQ11zw — NASA (@NASA) November 24, 2021

Згідно з розрахунками вчених, вже восени наступного року Dart зіткнеться з Дідім – невеликим астероїдом, який швидко обертається. Його діаметр становить 780 метрів.

Зазначається, що астероїд не становить небезпеки для Землі, втім, NASA обрало саме його в якості цілі через можливість відстеження зміни його орбіти за допомогою наземних телескопів.