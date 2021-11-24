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    NASA запустило ракету, щоб збити астероїд (відео)

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    Ракету-носій Falcon-9 запустили з авіабази Вандерберг у Каліфорнії - NASA запустило ракету, щоб збити астероїд (відео)

    Ракету-носій Falcon-9 запустили з авіабази Вандерберг у Каліфорнії

    фото: NASA

    Вчені сподіваються, що внаслідок удару астероїд змінить траєкторію руху

    Американське космічне агентство NASA 24 листопада запустило космічний апарат у рамках унікального експерименту, який має на меті змінити траєкторію руху астероїда. Про це повідомляється у Twitter NASA.

    Ракету-носій Falcon-9 запустили з авіабази Вандерберг у Каліфорнії.

    Спеціально створений космічний апарат Dart вирушив на зустріч із невеликим астероїдом Діморфос.

    Він має подолати відстань у майже 10 мільйонів кілометрів до наступної осені і на швидкості 24 тисячі кілометрів за годину врізатися в астероїд. Вчені сподіваються, що внаслідок удару астероїд змінить траєкторію руху.

    Згідно з розрахунками вчених, вже восени наступного року Dart зіткнеться з Дідім – невеликим астероїдом, який швидко обертається. Його діаметр становить 780 метрів.

    Зазначається, що астероїд не становить небезпеки для Землі, втім, NASA обрало саме його в якості цілі через можливість відстеження зміни його орбіти за допомогою наземних телескопів.

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    Теги: космос NASA Falcon астероїд
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    NASA запустило ракету, щоб збити астероїд (відео)