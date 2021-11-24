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    Марсохід NASA надіслав на Землю видовищне фото Червоної планети

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    Панорамну світлину Марса науковці &laquo;розфарбували&raquo; - Марсохід NASA надіслав на Землю видовищне фото Червоної планети

    Панорамну світлину Марса науковці «розфарбували»

    Фото: NASA

    Апарат Curiosity має навігаційні камери, які охоплюють 360 градусів оточення

    Марсохід Curiosity, який належить Національному управлінню США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) зробив нові кадри з поверхні Червоної планети. Про це повідомляє пресслужба Лабораторії реактивного руху NASA.

    Фахівці об'єднали дві версії чорно-білих зображень, які були зроблені в різні часи доби на Марсі, а потім додали кольори, щоб створити «рідкісну листівку» з Червоної планети.

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    На ці світлини додали колір Фото: NASA
    На ці світлини додали колір Фото: NASA

    Апарат Curiosity має навігаційні камери, які охоплюють 360 градусів оточення. Аби фотографія у високій якості дійшла до Землі, марсохід зберігає її в стислому та неякісному форматі.

    Втім, вчені вирішили, що пейзаж був надто красивим, щоб «зіпсувати» фото та налаштували камери марсохода на найвищу якість.

    Нагадаємо, NASA розпочала місію, завдяки якій спробують збити астероїд у космосі.

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    Теги: США космос NASA
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    Марсохід NASA надіслав на Землю видовищне фото Червоної планети