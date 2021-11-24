Марсохід NASA надіслав на Землю видовищне фото Червоної планети

Апарат Curiosity має навігаційні камери, які охоплюють 360 градусів оточення

Марсохід Curiosity, який належить Національному управлінню США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) зробив нові кадри з поверхні Червоної планети. Про це повідомляє пресслужба Лабораторії реактивного руху NASA.

Фахівці об'єднали дві версії чорно-білих зображень, які були зроблені в різні часи доби на Марсі, а потім додали кольори, щоб створити «рідкісну листівку» з Червоної планети.

Апарат Curiosity має навігаційні камери, які охоплюють 360 градусів оточення. Аби фотографія у високій якості дійшла до Землі, марсохід зберігає її в стислому та неякісному форматі.

Втім, вчені вирішили, що пейзаж був надто красивим, щоб «зіпсувати» фото та налаштували камери марсохода на найвищу якість.

Нагадаємо, NASA розпочала місію, завдяки якій спробують збити астероїд у космосі.

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