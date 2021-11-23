Сьогодні NASA розпочинає місію, завдяки якій спробують збити астероїд у космосі
Восени наступного року пристрій зіткнеться з космічним тілом
Американська космічна агенція NASA разом зі SpaceX сьогодні, 23 листопада, запустять у космос ракету Falcon 9. Вона виведе на орбіту Double Asteroid Redirection Test (DART), який через рік зіб’є астероїд. Про це пише The Guardian.
Згідно з розрахунками вчених, вже восени наступного року DART зіткнеться з Дідім – невеликим астероїдом, який швидко обертається.
Його діаметр становить 780 метрів.
Зазначається, що астероїд не становить небезпеки для Землі, втім, NASA обрало саме його в якості цілі через можливість відстеження зміни його орбіти за допомогою наземних телескопів.
Початок місії запланований на 23 листопада.