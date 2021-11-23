Сьогодні NASA розпочинає місію, завдяки якій спробують збити астероїд у космосі

Місія буде тривати рік і лише тоді стане відомо, чи буде вона успішною

Восени наступного року пристрій зіткнеться з космічним тілом

Американська космічна агенція NASA разом зі SpaceX сьогодні, 23 листопада, запустять у космос ракету Falcon 9. Вона виведе на орбіту Double Asteroid Redirection Test (DART), який через рік зіб’є астероїд. Про це пише The Guardian.

Згідно з розрахунками вчених, вже восени наступного року DART зіткнеться з Дідім – невеликим астероїдом, який швидко обертається.

Його діаметр становить 780 метрів.

Зазначається, що астероїд не становить небезпеки для Землі, втім, NASA обрало саме його в якості цілі через можливість відстеження зміни його орбіти за допомогою наземних телескопів.

Початок місії запланований на 23 листопада.

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