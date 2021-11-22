Малюнок 8-річної українки нанесуть на ракету і відправлять у космос

Малюнок житомирянки нанесуть на ракету Arian-5

Восьмирічна житомирянка Ярина Закалюжна перемогла у міжнародному конкурсі малюнків «Juice up your rocket! Art competition», який організувало Європейське космічне агентство. Тепер її малюнок планети Юпітер нанесуть на космічну ракету «Arian-5», запуск якої відбудеться у 2023 році. Про це повідомляє «Суспільне.Медіа».

Участь у міжнародному конкурсі малюнків узяли 2600 дітей з 63 країн світу. Фіналістами стали 12 художників з Італії, Шрі-Ланки, Іспанії, Німеччини, Словаччини, Швейцарії, Естонії, Угорщини, Ізраїлю, Сальвадору, Франції та Великобританії, але переміг саме малюнок житомирянки Ярини Закалюжної.

«На малюнку зображено, як планета Земля передає Юпітеру корабель, який буде її досліджувати, а його супутники дивляться, що відбувається. Один супутник дуже злякався, другий – здивувався, а третій – заснув», – сказала Ярина Закалюжна.

Космічна ракета «Arian-5», на якій зобразять малюнок житомирянки, в 2023 році має запустити в космос апарат для вивчення Юпітера.

Для того, щоб вигадати ідею малюнка та зобразити її на папері, Ярині знадобилося два дні.

«Я дуже щаслива і рада, що перемогла. І водночас дуже здивована, і злякана. Коли про перемогу дізналися всі мої друзі, то почали мене обіймати і вітати», – розповіла Ярина.

Робота Ярини цікава, гармонійна і лаконічна, каже її вчителька образотворчого мистецтва Наталія Штарова.

«Головне те, що робота своєрідна і ніде не запозичена ідея Яринки відрізняється від інших. Це можна побачити при створенні малюнків. У кожної дитини свій погляд, і тут видно, що Ярина створює цікаві композиції», – сказала Наталія Штарова.

Батько дівчинки Леонід Закалюжний розповів кореспондентам Суспільного, що його донька малює з двох років. Те, що зі своїм малюнком донька посіла перше місце, стало для нього приємною несподіванкою

«Вона дуже творча, розумна і незвичайна дитина, – каже Леонід Закалюжний. – Обіцяють, що малюнок Яринки буде зображений на ракеті, яка виведе міжпланетну станцію на орбіту, а далі вона полетить до Юпітера. Крім того, нас обіцяють запросити на запуск цієї ракети, в якійсь з центрів Європейського космічного агентства».

Якщо епідеміологічна ситуація у світі покращиться, то в 2023 році Ярина разом із батьками зможе відвідати Францію та бути присутньою на запуску космічної ракети «Arian-5».