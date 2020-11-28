Євросоюз засудив вбивство іранського ядерника Фарізаде

Аятола Хаменеї закликає покарати всіх причетних

Європейський Союз засудив вбивство іранського фізика Мохсена Фарізаде, що вважається «батьком» іранської ядерної програми. У заяві, поширеній канцелярією Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля сказано, що вбивство, в іранському Абсарді високопоставленого чиновника і ще кількох іранських громадян «є злочинним діянням, що суперечить цінностям прав людини, які відстоює ЄС».

Також глава європейської дипломатії висловив співчуття членам сімей загиблих та побажав якнайшвидшого одужання всім іншим особам, які могли бути поранені.

Глава МЗС Німеччини Хейко Маас також заявив, що вбивство Фарізаде «нагнітає напруженість в регіоні» і закликав всі сторони утриматися від кроків, здатних погіршити ситуацію.

Як повідомляє Європейська правда, Фарізаде очолював дослідницький центр нових технологій і його вважали одним із натхненників ядерної програми Ірану.

В уряді Ірану розповіли, що «озброєні терористичні елементи» напали на машину, в якій був Фахрізаде. Під час збройної сутички між його охоронцями і нападниками він отримав серйозні поранення, після чого його доставили до лікарні, де він і помер.

Президент Ірану негайно звинуватив у вбивстві Ізраїль. Іранські ЗМІ нагадують, що Фарізаде був єдиним ученим-ядерником Ірану, ім'я якого публічно називав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пообіцяв у суботу помститися за вбивство Фахрізаде.

Офіційні речники Ізраїлю поки що не коментували інцидент.

Білий дім, Пентагон, Державний департамент США та ЦРУ також відмовились коментувати це вбивство, як і перехідна команда обраного президента Джо Байдена.