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    Звичайний пастух врятував шістьох учасників смертельного марафону

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    Звичайний пастух врятував шістьох учасників смертельного марафону
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік став національним героєм Китаю

    Пастуха овець Чжу Кемінга проголосили героєм Китаю після того, як з'ясувалося, що він врятував шістьох учасників ультрамарафону в китайській провінції Ганьсу, під час якого на смерть замерз 21 спортсмен.

    За інформацією NDTV, Чжу пас овець, коли погодні умови різко змінилися: почалися крижаний дощ, град і ураганний вітер. Він знайшов притулок в печері, де зазвичай зберігав одяг і їжу на випадок надзвичайних ситуацій. Уже в печері пастух помітив одного з марафонців, який нерухомо стояв на дорозі. Чжу привів людину до печери, зробив йому розігріваючий масаж рук і ніг, розвів вогонь і висушив його одяг.

    Печера врятувала спортсменам життя
    Печера врятувала спортсменам життя

    Після цього печеру знайшли четверо постраждалих бігунів, які повідомили пастуху про те, що на вулиці залишилися люди без свідомості. Чжу, незважаючи на град та мінусову температуру, відправився на пошуки постраждалих і знайшов ще одного спортсмена, що лежав на землі. Загорнувши його в ковдру, він на спині відніс його в печеру і, тим самим, врятував йому життя.

    Учасник марафону, що вижив, розповів, як загинув рекордсмен і 20 бігунів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть притулок вітер дощ
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    Звичайний пастух врятував шістьох учасників смертельного марафону