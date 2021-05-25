Торнадо на Херсонщині позносив дахи і повиривав дерева

Правоохоронці допомагають людям оговтатися після буревію

Напередодні у Херсонській області пронісся торнадо. Долати наслідки стихії місцевим жителям допомагають поліцейські, повідомляє пресслужба поліції регіону.

Торнадо накрив, зокрема, територію Верхньорогачицької територіальної громади.

«В результаті ураганного вітру пошкоджено паркани, дахи кількох будинків і повалено дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав», – йдеться в повідомленні.

На допомогу жителям прийшли місцеві правоохоронці. Зокрема, вони допомагають забирати з дворів уламки, розчищають вулиці і прибирають повалені дерева.

Поліцейські працюватимуть на місці, де вирувала негода, аж поки подолають усі наслідки стихії, додали в пресслужбі.

Раніше у Херсонській області торнадо, сильна злива та гроза пошкодили покрівлі в 111 будівлях.