Легендарний художник Марчук попри обстріли годує пташок (фото)

Природа дуже вразлива. про ней треба піклуватися, навіть, якщо навколо війна

Митець зустрічає весну

«А вони чекають... Ворони, голуби... Сьогодні зустріли навіть синички! Потішила білочка. Весна іде! Несе красу і надію» написав у себе на сторінці Іван Марчук.

Легендарний український художник вирішив прогулятися і погодувати пташок.

Свою прогулянку він виклав у вигляді фоторепортажу:

Нагадаємо, Київ, як і вся Україна, продовжує відбивати атаки російського ворога. Столичний зоопарк не виключення.

Як розповідає Телебачення Торонто, у зоопарку теж є комендантська година, тварини теж п'ють заспокійливі, а ще народились камерунські кози.