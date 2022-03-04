Легендарний художник Марчук попри обстріли годує пташок (фото)
Митець зустрічає весну
«А вони чекають... Ворони, голуби... Сьогодні зустріли навіть синички! Потішила білочка. Весна іде! Несе красу і надію» написав у себе на сторінці Іван Марчук.
Легендарний український художник вирішив прогулятися і погодувати пташок.
Свою прогулянку він виклав у вигляді фоторепортажу:
Нагадаємо, Київ, як і вся Україна, продовжує відбивати атаки російського ворога. Столичний зоопарк не виключення.
Як розповідає Телебачення Торонто, у зоопарку теж є комендантська година, тварини теж п'ють заспокійливі, а ще народились камерунські кози.