  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Пентагоні розказали, завдяки чому колона окупантів застрягла у 25 км від Києва

    У Пентагоні розказали, завдяки чому колона окупантів застрягла у 25 км від Києва

    Війська РФ перегруповуються, намагаючись атакувати українську столицю

    Колона російської техніки зупинилася приблизно за 25 км від Києва з півночі, повідомляє СNN з посиланням на неназваного чиновника Пентагону.

    За його даними, російську колону зупинили прямі атаки українських збройних сил та зруйнований міст. За словами чиновника, колона розтягнулася на 65 км, і не просунулась помітно з вихідних.

    «Звичайно, ми вважаємо, що українці, які підірвали цей міст, абсолютно точно змогли зупинити та обмежити рух цієї колони. Крім того, вони завдавали ударів по колоні в різних місцях, а також під час прямих атак», — сказав він.

    При цьому чиновник додав, що війська РФ перегруповуються, намагаючись атакувати українську столицю.

    Раніше британська військова розвідка повідомляла, що колона зупинилася на відстані близько 29 км від Києва. Також наголошувалося, що колона не є безперервною лінією: деякі транспортні засоби розташовані на певній відстані один від одного. На окремих ділянках транспортні засоби рухаються по дві-три одиниці.

    Як повідомлялось, захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

    «Противник деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, росії тут не раді. Боротьба триває по всій країні. Разом переможемо! Закликаємо користуватися тільки перевіреними джерелами інформації і не піддаватися паніці. Ворог цього чекає», – сказали в Генштабі ЗСУ.

    Читайте також:
    Теги: розвідка Росія Київ війна Україна Пентагон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Пентагоні розказали, завдяки чому колона окупантів застрягла у 25 км від Києва