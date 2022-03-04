У Пентагоні розказали, завдяки чому колона окупантів застрягла у 25 км від Києва

Війська РФ перегруповуються, намагаючись атакувати українську столицю

Колона російської техніки зупинилася приблизно за 25 км від Києва з півночі, повідомляє СNN з посиланням на неназваного чиновника Пентагону.

За його даними, російську колону зупинили прямі атаки українських збройних сил та зруйнований міст. За словами чиновника, колона розтягнулася на 65 км, і не просунулась помітно з вихідних.

«Звичайно, ми вважаємо, що українці, які підірвали цей міст, абсолютно точно змогли зупинити та обмежити рух цієї колони. Крім того, вони завдавали ударів по колоні в різних місцях, а також під час прямих атак», — сказав він.

При цьому чиновник додав, що війська РФ перегруповуються, намагаючись атакувати українську столицю.

Раніше британська військова розвідка повідомляла, що колона зупинилася на відстані близько 29 км від Києва. Також наголошувалося, що колона не є безперервною лінією: деякі транспортні засоби розташовані на певній відстані один від одного. На окремих ділянках транспортні засоби рухаються по дві-три одиниці.

Як повідомлялось, захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

«Противник деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, росії тут не раді. Боротьба триває по всій країні. Разом переможемо! Закликаємо користуватися тільки перевіреними джерелами інформації і не піддаватися паніці. Ворог цього чекає», – сказали в Генштабі ЗСУ.