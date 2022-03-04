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    Росіяни в полоні: «Це не та війна, яка нам потрібна»

    Путінські війська реально хотіли дійти до Києва за кілька днів - Росіяни в полоні: «Це не та війна, яка нам потрібна»
    Путінські війська реально хотіли дійти до Києва за кілька днів
    скріншот з відео

    Єдиний шанс для окупанта залишитися живим – здатися!

    СБУ схопила російського розвідника, який прямував до Києва.

    «Это не та война, которая нам нужна», – розповідає черговий «визволитель» України.

    Керівництво РФ підло, «без зайвих контактів» закинуло своїх окупантів у серце нашої держави, щоб атакувати зсередини.

    Але після спротиву українців загарбники починають розуміти, що вони лише гарматне м'ясо для свого військового керівництва. І єдиний шанс залишитися живим – здатися!

    Нагадаємо, українська армія взяла в полон російського військового, який ще сім днів тому хизувався у соцмережах, як обстрілює мирний Маріуполь.

    Нині ж окупант вже не такий веселий. Більше того, власного президента вже називає ху*лом.

    Теги: окупанти СБУ війна полон
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    Росіяни в полоні: «Це не та війна, яка нам потрібна»