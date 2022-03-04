ЄС вводить систему тимчасового захисту для українських біженців

ООН заявляє про мільйон біженців з України за сім днів .

Українські біженці в ЄС отримають дозвіл на проживання, доступ до ринку праці, до житла, до медичної допомоги, а також до освіти для дітей.

Рада Європейського Союзу сьогодні одноголосно підтримала рішення ввести систему тимчасового захисту для українських біженців, що рятуються від війни, яка розв’язана Росією проти України. Така інформація оприлюднена у п’ятницю на сайті Європейської Ради, повідомляє Укрінформ.

«Тимчасовий захист є надзвичайним механізмом, який може застосовуватися у випадку масованого притоку людей, та який призначений для надання негайного та колективного (тобто, без необхідності вивчення окремих подань) захисту для переміщених осіб, які не можуть повернутися до країни походження», - йдеться у повідомленні.

Такий спрощений порядок дозволить уникнути перевантаження національних систем надання притулку в країнах Євросоюзу та надати переміщеним особам доступ до прав по всьому ЄС. Це включає дозвіл на проживання, доступ до ринку праці, до житла, до медичної допомоги, а також до освіти для дітей.

Після остаточного ухвалення це рішення активує тимчасовий захист на первинний період в один рік. Цей термін може автоматично продовжуватися на наступні шість місячних періодів, на загальний термін максимум до одного року.

Єврокомісія може запропонувати Раді ЄС продовжити тимчасовий захист ще на один рік. Єврокомісія може також запропонувати завершити дію тимчасового захисту, якщо ситуація в Україні дозволятиме безпечне повернення на тривалий час.

Громадянам третіх країн, що проживали в Україні до початку війни 24 лютого, буде також дозволено тимчасове перебування на території ЄС для безпечного повернення в країни походження. Якщо це не є можливим, вони можуть подавати прохання на отримання притулку за стандартною процедурою, що передбачена законодавством країни Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що українці, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років.