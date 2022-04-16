Лисичанськ у вогні: агресори обстріляли нафтове підприємство (фото)

Головна мета росіян – виснажити підрозділи ДСНС

Промислове підприємство у Лисичанську на Луганщині зазнало обстрілу з боку російського агресора. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, ще зранку окупанти вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз.

«Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу. У той же час росіяни продовжують накривати житлові квартали Лисичанська. Залишайтеся в укриттях!», - додає Гайдай.

Нагадаємо, що уранці в суботу, 16 квітня, російські військові обстріляли ринок у місті Лисичанськ, що у Луганській області. Внаслідок ворожого обстрілу на ринку сталася пожежа, інформацію щодо постраждалих уточнюють.