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    Лисичанськ у вогні: агресори обстріляли нафтове підприємство (фото)

    Луганська ОВА закликає мешканців залишатися в укриттях&nbsp; &nbsp; - Лисичанськ у вогні: агресори обстріляли нафтове підприємство (фото)

    Луганська ОВА закликає мешканців залишатися в укриттях   

    Фото: facebook/sergey.gaidai.loga

    Головна мета росіян – виснажити підрозділи ДСНС

    Промислове підприємство у Лисичанську на Луганщині зазнало обстрілу з боку російського агресора. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    За його словами, ще зранку окупанти вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз.

    «Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу. У той же час росіяни продовжують накривати житлові квартали Лисичанська. Залишайтеся в укриттях!», - додає Гайдай.

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    Лисичанськ у вогні: агресори обстріляли нафтове підприємство (фото)
    Лисичанськ у вогні: агресори обстріляли нафтове підприємство (фото)
    Лисичанськ у вогні: агресори обстріляли нафтове підприємство (фото)

    Нагадаємо, що уранці в суботу, 16 квітня, російські військові обстріляли ринок у місті Лисичанськ, що у Луганській області. Внаслідок ворожого обстрілу на ринку сталася пожежа, інформацію щодо постраждалих уточнюють.

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    Теги: пожежа росія окупанти Луганщина ДСНС війна обстріл Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Лисичанськ у вогні: агресори обстріляли нафтове підприємство (фото)