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    У Лисичанську гуманітарку розвозять навіть неповнолітні на велосипедах

    Окупанти постійно обстрілюють Лисичанськ, влада закливає містян евакуюватися, а гуманітарку допомагають розвозити лежачим хворим навіть підлітки - У Лисичанську гуманітарку розвозять навіть неповнолітні на велосипедах
    Окупанти постійно обстрілюють Лисичанськ, влада закливає містян евакуюватися, а гуманітарку допомагають розвозити лежачим хворим навіть підлітки
    фото: ДСНС

    Влада Лисичанська закликає жителів евакуюватися, аби дати можливість військовим спокійно відбивати атаки ворога

    Попри складну ситуацію, Лисичанськ отримує гуманітарну допомогу. Про це заявив у відеозверненні керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Олександр Заїка.

    Заїка висловив подяку волонтерам, які постачають до міста гуманітарку.

    За словами, керівника ВЦА, у Лисичанську волонтерять навіть підлітки, віком 15-20 років.

    Заїка розповів історію неповнолітнього хлопця, який розвозить містом гуманітарку на велосипеді. «Він доставляє допомогу тим людям, які не можуть ходити, лежачим хворим», – зазначив військовий очільник Лисичанська.

    Разом з тим, Олександр Заїка закликав містян за можливості евакуюватися, аби дати можливість українським Збройним силам спокійно працювати. «Евакуація проводиться щодня», – наголосив керівник Лисичанської ВЦА.

    Нагадаємо, що рашистські окупанти постійно обстрілюють житлові квартали міст Луганської області. Не є винятком і Лисичанськ, де, зокрема, 6 квітня кілька багатоповерхівок, які піддалися серйозному обстрілу, почали руйнуватися.

    9 квітня у Лисичанську внаслідок постійних російських обстрілів почалися масові пожежі.

    Зокрема, загорілися багатоповерхівка та одне із підприємств міста. Також загоряння зафіксовані на автозаправних станціях.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна гуманітарна допомога Україна окупація #stoprussia
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    У Лисичанську гуманітарку розвозять навіть неповнолітні на велосипедах