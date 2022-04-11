У Лисичанську гуманітарку розвозять навіть неповнолітні на велосипедах

Влада Лисичанська закликає жителів евакуюватися, аби дати можливість військовим спокійно відбивати атаки ворога

Попри складну ситуацію, Лисичанськ отримує гуманітарну допомогу. Про це заявив у відеозверненні керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Олександр Заїка.

Заїка висловив подяку волонтерам, які постачають до міста гуманітарку.

За словами, керівника ВЦА, у Лисичанську волонтерять навіть підлітки, віком 15-20 років.

Заїка розповів історію неповнолітнього хлопця, який розвозить містом гуманітарку на велосипеді. «Він доставляє допомогу тим людям, які не можуть ходити, лежачим хворим», – зазначив військовий очільник Лисичанська.

Разом з тим, Олександр Заїка закликав містян за можливості евакуюватися, аби дати можливість українським Збройним силам спокійно працювати. «Евакуація проводиться щодня», – наголосив керівник Лисичанської ВЦА.

Нагадаємо, що рашистські окупанти постійно обстрілюють житлові квартали міст Луганської області. Не є винятком і Лисичанськ, де, зокрема, 6 квітня кілька багатоповерхівок, які піддалися серйозному обстрілу, почали руйнуватися.

9 квітня у Лисичанську внаслідок постійних російських обстрілів почалися масові пожежі.

Зокрема, загорілися багатоповерхівка та одне із підприємств міста. Також загоряння зафіксовані на автозаправних станціях.