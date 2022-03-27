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    Події в Україні

    Через обстріли на Луганщині розпочалися лісові пожежі (відео)

    Окупанти шкодять екології Луганщини - Через обстріли на Луганщині розпочалися лісові пожежі (відео)
    Окупанти шкодять екології Луганщини
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Палало близько 15 гектарів лісу

    Через обстріли на Луганщині масово горить лісова підстилка та суха трава. Палало близько 15 гектарів. Відео пожежі опублікував голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

    «У Кремінній була велика пожежа в одному з господарств, ДСНС її ліквідували», – написав Гайдай.

    Голова ОВА попросив мешканців області утриматися від паління сухої трави, адже ДСНС зараз і так мають удосталь роботи.

    Нагадаємо, 26 березня російські загарбники весь день обстрілюють Луганщину, незважаючи на те, що була домовленість про встановлення «режиму тиші».

    Раніше стало відомо, що 26 березня окупанти вдарили по Лисичанську ракетою «Точка-У».

    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Через обстріли на Луганщині розпочалися лісові пожежі (відео)