Через обстріли на Луганщині розпочалися лісові пожежі (відео)

Палало близько 15 гектарів лісу

Через обстріли на Луганщині масово горить лісова підстилка та суха трава. Палало близько 15 гектарів. Відео пожежі опублікував голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

«У Кремінній була велика пожежа в одному з господарств, ДСНС її ліквідували», – написав Гайдай.

Голова ОВА попросив мешканців області утриматися від паління сухої трави, адже ДСНС зараз і так мають удосталь роботи.

Нагадаємо, 26 березня російські загарбники весь день обстрілюють Луганщину, незважаючи на те, що була домовленість про встановлення «режиму тиші».

Раніше стало відомо, що 26 березня окупанти вдарили по Лисичанську ракетою «Точка-У».