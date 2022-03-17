Окупанти обстріляли автобус, який евакуював жителів Попасної (відео)

Під час евакуації з Попасної окупанти обстріляли автобус

Під час евакуації росіяни відкрили вогонь по автобусах, пошкодили двері

Навіть за наявності домовленості про «зелений коридор» вивозити людей із Горського чи Попасної (Луганська область) вкрай небезпечно — місцями доводиться прориватися через щільні обстріли російської армії. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«Ще важче, коли режиму тиші немає. Але сьогодні евакуаційному автобусу вдалося доїхати до Попасної та врятувати місцевих жителів, які кілька днів жили в бомбосховищі», – написав Гайдай.

Автобусом людей доставили на один із залізничних вокзалів Донбасу, звідки вони поїздом вирушать у західні регіони країни.

«Під час евакуації росіяни відкрили вогонь по автобусах, пошкодили двері. Дякуємо водієві та співробітникам поліції за хоробрість», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 17 березня близько 15 години окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок ворожої атаки смертельно травмовано дворічного хлопчика, ще четверо мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок.

Крім того, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.