  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Окупанти обстріляли автобус, який евакуював жителів Попасної (відео)

    Під час евакуації з Попасної окупанти обстріляли автобус - Окупанти обстріляли автобус, який евакуював жителів Попасної (відео)
    Під час евакуації з Попасної окупанти обстріляли автобус
    фото з відкритих джерел

    Під час евакуації росіяни відкрили вогонь по автобусах, пошкодили двері

    Навіть за наявності домовленості про «зелений коридор» вивозити людей із Горського чи Попасної (Луганська область) вкрай небезпечно — місцями доводиться прориватися через щільні обстріли російської армії. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

    «Ще важче, коли режиму тиші немає. Але сьогодні евакуаційному автобусу вдалося доїхати до Попасної та врятувати місцевих жителів, які кілька днів жили в бомбосховищі», – написав Гайдай.

    Автобусом людей доставили на один із залізничних вокзалів Донбасу, звідки вони поїздом вирушать у західні регіони країни.

    «Під час евакуації росіяни відкрили вогонь по автобусах, пошкодили двері. Дякуємо водієві та співробітникам поліції за хоробрість», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, 17 березня близько 15 години окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок ворожої атаки смертельно травмовано дворічного хлопчика, ще четверо мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок.

    Крім того, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти Луганщина війна обстріл Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли автобус, який евакуював жителів Попасної (відео)