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    Події в Україні

    «Часу на зволікання немає»: Гайдай закликав жителів Луганщини терміново евакуюватися

    Гайдай заявив, що&nbsp;російські війська&nbsp;накопичують техніку під Рубіжним в Луганській області - «Часу на зволікання немає»: Гайдай закликав жителів Луганщини терміново евакуюватися
    Гайдай заявив, що російські війська накопичують техніку під Рубіжним в Луганській області
    фото з відкритих джерел

    Автобуси вже стоять у місцях зборів й чекають на людей

    Голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай закликав місцевих мешканців якнайшвидше евакуюватися. У своєму Telegram посадовець повідомив, що російські війська накопичують техніку під Рубіжним в Луганській області, не дотримуються режиму тиші за всіма напрямками в регіоні.

    «Часу на зволікання вже немає. Автобуси стоять в місцях зборів. Багато рубіжан із центральних районів міста виїхати просто не встигли. Тепер вони терплять знущання кадирівців, хоронять рідних та сусідів посеред житлового кварталу, вимушені примусово їхати до Росії, до її північних регіонів. Тому, убезпечте себе, доки це можливо – евакуюйтесь на захід України», – наголосив Гайдай.

    Зазначимо, що, попри те, що на 13 квітня жодного з п'яти зелених коридорів в області не погодили, людей будуть намагатися вивозити із Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сіверськодонецька. До слова, від ранку до безпечних регіонів країни прямують 30 мешканців Кремінної.

    Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що на Луганщині російські окупанти обстріляли кожне місто, не зашилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.

    Як повідомлялося, 10 квітня росіяни знову вгатили ракетами по Сіверськодонецьку та майже повністю знищили місто.

    Кількома днями раніше окупаційні війська з артилерії обстріляли Сіверськодонецьк, у місті згоріли 10 багатоповерхівок.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    «Часу на зволікання немає»: Гайдай закликав жителів Луганщини терміново евакуюватися