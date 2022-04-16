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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли ринок у Лисичанську: він загорівся

    Поки що невідомо про постраждалих внаслідок обстрілу Лисичанська - Окупанти обстріляли ринок у Лисичанську: він загорівся
    Поки що невідомо про постраждалих внаслідок обстрілу Лисичанська
    фото з відкритих джерел

    Російські військові «відпрацьовують» місця, де можливе скупчення людей

    У суботу вранці, 16 квітня, російські військові обстріляли ринок у місті Лисичанськ, що у Луганській області. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    За його словами, внаслідок ворожого обстрілу на ринку сталася пожежа. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

    «Подібна ситуація була зранку у Сєвєродонецьку. Це означає, що окупанти "відпрацьовують" місця, де можливе скупчення людей», наголосив Гайдай.

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    Окупанти обстріляли ринок у Лисичанську: він загорівся
    Facebook Сергія Гайдая

    Нагадаємо, 15 квітня окупанти також обстрілювали Лисичанськ. Внаслідок ворожої атаки загинув волонтер, а його дружина потрапила до реанімації.

    Також повідомлялося, що у Лисичанську російські військові знищили приватні будинки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли ринок у Лисичанську: він загорівся