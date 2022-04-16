Окупанти обстріляли ринок у Лисичанську: він загорівся
Російські військові «відпрацьовують» місця, де можливе скупчення людей
У суботу вранці, 16 квітня, російські військові обстріляли ринок у місті Лисичанськ, що у Луганській області. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, внаслідок ворожого обстрілу на ринку сталася пожежа. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
«Подібна ситуація була зранку у Сєвєродонецьку. Це означає, що окупанти "відпрацьовують" місця, де можливе скупчення людей», – наголосив Гайдай.
Нагадаємо, 15 квітня окупанти також обстрілювали Лисичанськ. Внаслідок ворожої атаки загинув волонтер, а його дружина потрапила до реанімації.
Також повідомлялося, що у Лисичанську російські військові знищили приватні будинки.
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