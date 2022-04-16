Окупанти обстріляли ринок у Лисичанську: він загорівся

Поки що невідомо про постраждалих внаслідок обстрілу Лисичанська

Російські військові «відпрацьовують» місця, де можливе скупчення людей

У суботу вранці, 16 квітня, російські військові обстріляли ринок у місті Лисичанськ, що у Луганській області. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу на ринку сталася пожежа. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

«Подібна ситуація була зранку у Сєвєродонецьку. Це означає, що окупанти "відпрацьовують" місця, де можливе скупчення людей», – наголосив Гайдай.

Нагадаємо, 15 квітня окупанти також обстрілювали Лисичанськ. Внаслідок ворожої атаки загинув волонтер, а його дружина потрапила до реанімації.

Також повідомлялося, що у Лисичанську російські військові знищили приватні будинки.