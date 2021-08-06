  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Марсохід Zhurong зробив нові фото Червоної планети

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Марсохід працював на поверхні Червоної планети 82 марсіанські дні - Марсохід Zhurong зробив нові фото Червоної планети
    Марсохід працював на поверхні Червоної планети 82 марсіанські дні
    Фото: China Xinhua News/Twitter

    Zhurong проїхав по скелях, кратерах і дюнах

    Китайське національне космічне управління опублікувало нові зображення Червоної планети, зроблені марсоходом Zhurong. Про це повідомляє Xinhua у Tвіттері.

    «Китайський марсохід Zhurong вже здолав відстань у 800 метрів на Червоній планеті», – йдеться у дописі.

    Зазначається, що Zhurong проїхав по скелях, кратерах і дюнах. Марсохід працював на поверхні Червоної планети 82 марсіанські дні, а орбітальний апарат перебував на орбіті 379 днів. Вони в хорошому стані та функціонують належним чином.

    .jpg_13Zhurong шукає ознаки життя на Марсі

    Марсіанський день приблизно на 40 хвилин довший, ніж день на Землі.

    Нагадаємо, що космічна місія Tianwen-1, яка складається з орбітального апарата, посадкового модуля і марсохода, стартувала з космодрому Веньчан, що у провінції Хайнань на півдні Китаю, 23 липня 2020 року.

    15 травня 2021 року китайський марсохід успішно висадився на Марсі, завдяки чому КНР стала другою країною після США, яка може досліджувати цю планету безпосередньо.

    За планом, марсохід Zhurong має розпочати пошуки ознак життя на Марсі. Шестиколісний планетохід, який живиться за допомогою сонячних батарей, важить близько 240 кілограмів.

    Додамо, що марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США на Марсі почав шукати ознаки давнього життя на Червоній планеті.

    Додамо, що нещодавно Китайський марсохід надіслав селфі з Червоної планети.

    Раніше йшлося про те, що марсохід NASA Perseverance зробив ще одну зупинку під час своєї подорожі, щоб досліджувати кратер Джезеро на наявність ознак древнього життя.

    Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса та почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.

    Читайте також:
    Теги: США Китай космос NASA
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Марсохід Zhurong зробив нові фото Червоної планети