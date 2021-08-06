Марсохід Zhurong зробив нові фото Червоної планети

Zhurong проїхав по скелях, кратерах і дюнах

Китайське національне космічне управління опублікувало нові зображення Червоної планети, зроблені марсоходом Zhurong. Про це повідомляє Xinhua у Tвіттері.

«Китайський марсохід Zhurong вже здолав відстань у 800 метрів на Червоній планеті», – йдеться у дописі.

Зазначається, що Zhurong проїхав по скелях, кратерах і дюнах. Марсохід працював на поверхні Червоної планети 82 марсіанські дні, а орбітальний апарат перебував на орбіті 379 днів. Вони в хорошому стані та функціонують належним чином.

Zhurong шукає ознаки життя на Марсі

Марсіанський день приблизно на 40 хвилин довший, ніж день на Землі.

Нагадаємо, що космічна місія Tianwen-1, яка складається з орбітального апарата, посадкового модуля і марсохода, стартувала з космодрому Веньчан, що у провінції Хайнань на півдні Китаю, 23 липня 2020 року.

15 травня 2021 року китайський марсохід успішно висадився на Марсі, завдяки чому КНР стала другою країною після США, яка може досліджувати цю планету безпосередньо.

За планом, марсохід Zhurong має розпочати пошуки ознак життя на Марсі. Шестиколісний планетохід, який живиться за допомогою сонячних батарей, важить близько 240 кілограмів.

Додамо, що марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США на Марсі почав шукати ознаки давнього життя на Червоній планеті.

Додамо, що нещодавно Китайський марсохід надіслав селфі з Червоної планети.

Раніше йшлося про те, що марсохід NASA Perseverance зробив ще одну зупинку під час своєї подорожі, щоб досліджувати кратер Джезеро на наявність ознак древнього життя.

Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса та почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.

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