Марсохід Perseverance опустив на поверхню Червоної планети вертоліт-розвідник

Вартість проекту Ingenuity становить близько 85 мільйонів доларів

Автоматизований вертоліт Ingenuity вперше продемонструє можливість польоту в атмосфері іншої планети 11 квітня

Закріплений на днищі американського марсохода Perseverance вертоліт-розвідник Ingenuity опустили на поверхню Марса.

Про це свідчать фотографії на сайті аерокосмічного управління США.

Автоматизований вертоліт Ingenuity вперше продемонструє можливість польоту в атмосфері іншої планети 11 квітня.

Перед цим марсохід віддалиться від нього на безпечну відстань, щоб, в разі чого, не стати «мішенню» падаючого дрона.

Вартість проекту Ingenuity становить близько 85 мільйонів доларів. За планом NASA, дрон здійснить до п'яти польотів.

До слова, NASA пропонує всім охочим зробити фотографію на тлі Марса. Світлини можна зробити у спеціальній віртуальній фотокабіні.

Раніше марсохід Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу. Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.

Зазначимо, що ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак стародавньої мікробного життя.

Марсохід буде характеризувати геологію планети й клімат на планеті. Це має прокласти шлях для дослідження Червоної планети людьми і стане першою місією по збору і зберіганню марсіанських каменів і реголіту (битих порід і пилу).

Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса та почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.