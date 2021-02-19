  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Апарат Perseverance надіслав на Землю нові фото з Марсу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Марсохід NASA надіслав на Землю нові фото поверхні Червоної планети - Апарат Perseverance надіслав на Землю нові фото з Марсу
    Марсохід NASA надіслав на Землю нові фото поверхні Червоної планети
    Фото: Perseverance, Twitter

    З моменту посадки Perseverance відправив вже п’ять фото

    Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість»), який минулої доби здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю нові фото поверхні Червоної планети.

    Про це йдеться у Twitter марсохода Perseverance

    Станом на вечір 19 лютого з моменту посадки Perseverance надіслав вже п’ять фото.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Апарат Perseverance надіслав на Землю нові фото з Марсу
    Апарат Perseverance надіслав на Землю нові фото з Марсу
    Апарат Perseverance надіслав на Землю нові фото з Марсу
    Апарат Perseverance надіслав на Землю нові фото з Марсу
    Апарат Perseverance надіслав на Землю нові фото з Марсу

    Марсохід, який покинув Землю 30 липня минулого року, здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса ввечері 18 лютого.

    Дана посадка апаратів NASA на Марс стала вже дев’ятою, а один з попередніх марсоходів – Curiosity («Допитливість») й досі активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри поверхнею планети.

    Марсохід Perseverance шукатиме ознаки стародавнього мікробного існування на Червоній планеті. Він також допоможе скласти характеристику клімату та геології планети і буде першою планетарною місією зі збору зразків марсіанського каменю та реголіту (зламаного каменю й пилу). У NASA планують, що місія апарату на Червоній планеті триватиме впродовж 687 днів.

    Теги: технології космос NASA
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies