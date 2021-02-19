Апарат Perseverance надіслав на Землю нові фото з Марсу

З моменту посадки Perseverance відправив вже п’ять фото

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість»), який минулої доби здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю нові фото поверхні Червоної планети.

Про це йдеться у Twitter марсохода Perseverance

Станом на вечір 19 лютого з моменту посадки Perseverance надіслав вже п’ять фото.

Марсохід, який покинув Землю 30 липня минулого року, здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса ввечері 18 лютого.

Дана посадка апаратів NASA на Марс стала вже дев’ятою, а один з попередніх марсоходів – Curiosity («Допитливість») й досі активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри поверхнею планети.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки стародавнього мікробного існування на Червоній планеті. Він також допоможе скласти характеристику клімату та геології планети і буде першою планетарною місією зі збору зразків марсіанського каменю та реголіту (зламаного каменю й пилу). У NASA планують, що місія апарату на Червоній планеті триватиме впродовж 687 днів.