Марсохід Perseverance досяг нової точки на Марсі і надіслав звіт (відео)

Район Сеїта заповнений камінням і піщаними дюнами

Марсохід NASA Perseverance зробив ще одну зупинку під час своєї подорожі, щоб досліджувати кратер Джезеро на наявність ознак древнього життя. Про це повідомляє futurism.com.

«Я дістався до наступного пункту спостереження і побачив місце, яке ми називаємо «Сеїта», – «пише» у своєму офіційному акаунті в Twitter марсохід.

«Це район дюн і тут багато хороших місць для наукових досліджень», – «додав» марсохід. «Я буду стежити за деякими обʼєктами звідси, займатися наукою, а потім проїдусь навколо і продовжу дослідження».

I’ve made it to my next lookout, overlooking a spot we’re calling “Séítah.” It’s an area of dunes with some good science targets in and around it. I’ll spy a few from here, doing science from afar, then circle around and keep exploring.



My location: https://t.co/SEbqOKoQq1 pic.twitter.com/GanSbJ00K4 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 1, 2021

Види дивовижні, як видно на відео, яке супроводжує повідомлення і це нагадування про ті незліченні пейзажі, які ще належить побачити на Червоній планеті.

Марсохід офіційно почав свою наукову фазу 1 червня, покинувши місце посадки Октавія Е.Батлер, де він приземлився на початку цього року.

Відтоді він подолав приблизно 1 кілометр , згідно з даними геолокації, зробивши кілька зупинок по шляху, щоб досліджувати околиці.

Геологічна одиниця Сеїта («серед піску» мовою навахо) примикає до дна колишнього озера Джезеро, яке знаходилося в кратері. Район Сеїта заповнений камінням і піщаними дюнами.

«3,8 мільярда років тому ця область перебувала під 100-метровим шаром води», – каже Кевін Хенд з Лабораторії реактивного руху NASA. «Ми не знаємо, які історії розкажуть нам камені та багатошарові оголення породи, але ми дуже раді почати».

Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса та почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.