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    Марсохід надіслав на Землю нові знімки з Червоної планети (фото)

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    Церемонія оприлюднення знімків відбулася у Пекіні - Марсохід надіслав на Землю нові знімки з Червоної планети (фото)
    Церемонія оприлюднення знімків відбулася у Пекіні
    Фото з відкритих джерел

    На фото зображений сам ровер, а також його посадкова платформа

    Китайський марсохід надіслав селфі з Червоної планети. Про це інформує інформаційне агентство «Сіньхуа».

    На фото зображений сам ровер, а також його посадкова платформа.

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    Відомо, що церемонія оприлюднення знімків відбулася у Пекіні.

    «Ця подія є свідченням успішності першої китайської місії з дослідження Марса із застосуванням космічного апарату. На фото зображені панорама Марса, його рельєф в місці посадки, посадковий модуль із державним прапором КНР, а також сам марсохід», – йдеться у повідомленні агентства.

    Додамо, що марсохід NASA Perseverance зробив ще одну зупинку під час своєї подорожі, щоб досліджувати кратер Джезеро на наявність ознак древнього життя.

    Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса та почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.

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    Теги: Китай технології космос
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    Марсохід надіслав на Землю нові знімки з Червоної планети (фото)