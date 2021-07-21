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    Марсохід NASA шукає ознаки життя на Червоній планеті (фото)

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    &laquo;Якщо життя було в кратері Джезеро, докази цього життя можуть бути там&raquo; - Марсохід NASA шукає ознаки життя на Червоній планеті (фото)
    «Якщо життя було в кратері Джезеро, докази цього життя можуть бути там»
    Фото: пресреліз Лабораторії реактивного руху NASA

    Апарат фіксує перші наукові дані на Марсі, досліджує гірські породи, використовуючи рентгенівські промені та ультрафіолетове світло

    Марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США на Марсі почав шукати ознаки давнього життя на Червоній планеті. Про це йдеться у пресрелізі Лабораторії реактивного руху NASA.

    Апарат фіксує перші наукові дані на Марсі, досліджує гірські породи, використовуючи рентгенівські промені та ультрафіолетове світло, збільшує камерою масштаб окремих поверхонь гірських порід в пошуку активності мікробів у минулому на Червоній планеті.

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    Марсохід NASA шукає ознаки життя на Червоній планеті (фото)
    Марсохід NASA шукає ознаки життя на Червоній планеті (фото)

    Член команди Perseverance Абігейл Аллвуд заявила: «Якщо життя було в кратері Джезеро, докази цього життя можуть бути там».

    Нагадаємо, що марсохід Perseverance був доставлений на Червону планету разом з гелікоптером Ingenuity у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США 18 лютого цього року, після майже семи місяців польоту.

    Додамо, що нещодавно Китайський марсохід надіслав селфі з Червоної планети.

    Раніше йшлося про те, що марсохід NASA Perseverance зробив ще одну зупинку під час своєї подорожі, щоб досліджувати кратер Джезеро на наявність ознак древнього життя.

    Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса та почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.

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    Теги: космос астрологія NASA
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    Марсохід NASA шукає ознаки життя на Червоній планеті (фото)