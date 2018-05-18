Між двома світовими війнами. Унікальні архівні ретрофото Німеччини 1910-1940-х років

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Творчість німецького фотографа Августа Зандера - праця одночасно і документальна, і інтелектуальна

Зосередивши увагу на самій людині, а не на її класовому статусі, статевій приналежності або фізичних особливостях, Зандер створював погляд на світ як на рівноправне і гуманістично збалансоване суспільство.

Август Зандер (August Sander) народився в 1876 році в сім'ї теслі. Він знімав пейзажі, природу, архітектуру і вуличні кадри, але найбільше відомий портретами, особливо альбомом «Обличчя нашого часу» і монументальним проектом «Люди 20-го століття».

Август мріяв зробити портрет всієї Німеччини. У 1911 році фотограф почав працювати над проектом «Люди 20-го століття». Серію він розділив на сім розділів: «Фермер», «Досвідчений фахівець», «Жінка», «Класи і професії», «Художники», «Місто» і «Останні люди» (бездомні, ветерани та ін.).

Багато в чому йому завадили нацисти, але за той період, що він міг вільно працювати, Зандер сфотографував кожне обличчя, яке вразило його - фермерів, політиків, штукатурів, монахинь, прибиральників, шарманщиків, вуличних музикантів, письменників, циган, банкірів, художників, ветеранів Першої світової. Він створив видатний твір в жанрі документального портрета, темою якого було саме людство.

Період нацизму обернувся складними випробуваннями для фотографа. Його книгу заборонили, а сина як члена Соціалістичної робочої партії ув'язнили. Тож не дивно, що нацисти знищили тисячі негативів Зандера. Адже він увічнював то, що вони прагнули зруйнувати - душу цигана, гідність каліки, філософа і карлика, людини у всіх і в кожному.

Джерело: cameralabs.org