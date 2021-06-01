На Дніпропетровщині «розумники» намагалися відновити «радянську владу» (фото)

Організована злочинна група хотіла заснувати на території регіону свої власні «народні ради» та «силові структури»

До незаконної діяльності на території Дніпропетровської області було залучено близько 100 осіб

Співробітники Служби безпеки України припинили спробу прихильників СРСР відновити «радянську владу» у Дніпропетровській області. Про це інформує пресцентр СБУ.

Відомо, що організована злочинна група хотіла заснувати на території регіону свої власні «народні ради» та «силові структури», посягнувши таким чином на конституційний лад країни.

До цієї незаконної діяльності було залучено близько 100 осіб, а координувала її російська громадська організація «Верховна рада СРСР».

Крім того, у формуванні «силового блоку» фейкових органів брали участь члени прокремлівського «Міжнародного союзу радянських офіцерів».

«Так звана «голова Верховної ради УРСР «роздавала учасникам групи «довідки про громадянство СРСР». Вона також проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь в псевдовиборах нових «держорганів «, — розповіли у СБУ.

Додамо, що в Україні і світі 1 червня відзначають День захисту дітей. Він покликаний захистити дітлахів від бід, з якими вони стикаються у багатьох країнах світу. Велику роль у захисті і порятунку маленьких громадян України відіграють співробітники МВС.