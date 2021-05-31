Сьогодні суд оголосить рішення у справі Стерненка

Справу слухатиме Одеський апеляційний суд

У понеділок, 31 травня, Одеський апеляційний суд оголосить своє рішення за скаргою на вирок Сергію Стерненку і Руслану Демчуку у справі про викрадення колишнього депутата Сергія Щербича.

Рішення колегії апеляційного суду має бути оголошене орієнтовно о 14 годині.

На минулому засіданні суд заслухав позиції обвинувачення та захисту. Зокрема, адвокати просили суд виправдати їхніх підзахисних, заявляючи про фальсифікацію фактів, які були предметами дослідження, та недоведення слідством їхньої провини.

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за звинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича. Стерненко повинен був знаходитися під вартою до моменту того, як його покарання набуде чинності. Однак Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт. 14 травня Одеський апеляційний суд відмовив активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Стерненка та Демчука залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також Стерненку відмовили у можливості відбувати арешт в Києві, а не Одесі. Вчора під Офісом президента відбулася акція на захист Стерненка.

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