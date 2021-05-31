  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Сьогодні суд оголосить рішення у справі Стерненка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергій Стерненко зараз перебуває під домашнім арештом&nbsp; - Сьогодні суд оголосить рішення у справі Стерненка
    Сергій Стерненко зараз перебуває під домашнім арештом 
    Фото: Стас Юрченко, Ґрати

    Справу слухатиме Одеський апеляційний суд

    У понеділок, 31 травня, Одеський апеляційний суд оголосить своє рішення за скаргою на вирок Сергію Стерненку і Руслану Демчуку у справі про викрадення колишнього депутата Сергія Щербича.

    Рішення колегії апеляційного суду має бути оголошене орієнтовно о 14 годині.

    На минулому засіданні суд заслухав позиції обвинувачення та захисту. Зокрема, адвокати просили суд виправдати їхніх підзахисних, заявляючи про фальсифікацію фактів, які були предметами дослідження, та недоведення слідством їхньої провини.

    Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за звинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича.

    Стерненко повинен був знаходитися під вартою до моменту того, як його покарання набуде чинності. Однак Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

    14 травня Одеський апеляційний суд відмовив активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Стерненка та Демчука залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також Стерненку відмовили у можливості відбувати арешт в Києві, а не Одесі.

    Вчора під Офісом президента відбулася акція на захист Стерненка.

    Читайте також:

    Теги: СБУ суд Одеса арешт вирок Сергій Стерненко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні суд оголосить рішення у справі Стерненка