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    В Ужгороді чоловік побив жінку з дитиною через місце в маршрутці

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    Неадекватний пасажир виштовхав жінку з маршрутки - В Ужгороді чоловік побив жінку з дитиною через місце в маршрутці
    Неадекватний пасажир виштовхав жінку з маршрутки
    Фото: скріншот Суспільне Закарпаття

    Пасажир перебував у стані алкогольного сп'яніння, тому не міг пояснити свої дії

    В одній із маршруток Ужгорода 57-річний чоловік напав на 36-річну жінку з дитиною. Очевидець конфлікту оприлюднив відео у соцмережах.

    Конфлікт розгорівся через місце у громадському транспорті.

    Чоловік почав агресувати через те, що маленька дитина потерпілої зайняла сидяче місце, у той час, як поруч стояла літня жінка. Він почав дорікати матері з дитиною у «невихованості» і спробував виштовхати її з маршрутки. Коли пасажирка штовхнула його у відповідь, завдав їй два удари кулаком в обличчя, а потім ще й додав стусанів ногою, а згодом покинув автобус.

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    В Ужгороді чоловік побив жінку з дитиною через місце в маршрутці
    В Ужгороді чоловік побив жінку з дитиною через місце в маршрутці

    Наразі стражі порядку вже встановили його особу й затримали. Відомо, пасажир був п’яний і не зміг пояснити свою поведінку.

    Додамо, що в Києві стався черговий інцидент із маршрутним таксі. Як передає «Типовий Київ» у Facebook, на вулиці Радунській у Деснянському районі транспортний засіб у якийсь момент залишився без дверей.

    Раніше в Одесі водій маршрутки побився з пасажиром.Причиною конфлікту була плата за проїзд. У мережі опублікували відео цього моменту. На ньому видно, що водій не шкодував свого опонента.

    Теги: громадський транспорт дороги злочинність Ужгород транспорт
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    В Ужгороді чоловік побив жінку з дитиною через місце в маршрутці