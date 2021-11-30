На Вінниччині ліквідували витік аміаку (фото)

На щастя, ніхто не постраждав

Рятувальники зупинили випаровування небезпечної речовини

У місті Немирів, Вінницька область, сталася надзвичайна подія, повідомляє ДСНС.

Рятувальники з’ясували, що внаслідок розгерметизації заливної горловини залізничної цистерни на одному із місцевих підприємств триває витік безводного аміаку.

Одразу було вжито заходів для запобігання розповсюдження хмари. На місці надзвичайної події евакуйовали людей (з урахуванням можливого напрямку руху хмари) та почали відкачування аміаку з цистерни.

До ліквідації наслідків надзвичайної події залучено 32 чоловіки особового складу та 8 одиниць техніки. Цієї ночі о 01:20 роботи по перекачці завершені, випаровування аміаку припинено. Жертв та постраждалих немає.

Вінницька область м. #Немирів



Рятувальники продовжують відкачувати аміак, осаджувати випари та забезпечують підвоз води.



Загрози для населення немає.



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Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту проведено заміри повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій хімічно-небезпечних речовин не виявлено. Загрози населенню немає.

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