  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    На Вінниччині ліквідували витік аміаку (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На щастя, ніхто не постраждав - На Вінниччині ліквідували витік аміаку (фото)
    На щастя, ніхто не постраждав
    фото: ДСНС

    Рятувальники зупинили випаровування небезпечної речовини

    У місті Немирів, Вінницька область, сталася надзвичайна подія, повідомляє ДСНС.

    Рятувальники з’ясували, що внаслідок розгерметизації заливної горловини залізничної цистерни на одному із місцевих підприємств триває витік безводного аміаку.

    Одразу було вжито заходів для запобігання розповсюдження хмари. На місці надзвичайної події евакуйовали людей (з урахуванням можливого напрямку руху хмари) та почали відкачування аміаку з цистерни.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Вінниччині ліквідували витік аміаку (фото)
    На Вінниччині ліквідували витік аміаку (фото)
    На Вінниччині ліквідували витік аміаку (фото)
    На Вінниччині ліквідували витік аміаку (фото)
    На Вінниччині ліквідували витік аміаку (фото)
    фото: ДСНС

    До ліквідації наслідків надзвичайної події залучено 32 чоловіки особового складу та 8 одиниць техніки. Цієї ночі о 01:20 роботи по перекачці завершені, випаровування аміаку припинено. Жертв та постраждалих немає.

    Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту проведено заміри повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій хімічно-небезпечних речовин не виявлено. Загрози населенню немає.

    Нагадаємо, Рада ООН з прав людини визнала доступ до чистого та здорового навколишнього середовища базовим людським правом.

    До слова, чверть українців вважають проблеми екології загрозою для країни.

    Нагадаємо, Громадська рада при Міндовкілля закликала Раду підтримати проєкт № 6004-1 про промислові викиди.

    Теги: ДСНС рятувальники повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Вінниччині ліквідували витік аміаку (фото)