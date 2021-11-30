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    Штормове попередження: до України зайшов потужний циклон

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    По всій країні 30 листопада оголошено штормове попередження - Штормове попередження: до України зайшов потужний циклон
    По всій країні 30 листопада оголошено штормове попередження
    фото: Shutterstock

    Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду

    До України зайшов потужний циклон, тож найближчими днями температура знижуватиметься, йтимуть дощі та мокрий сніг, а ночі будуть морозними.

    Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок в Україні оголошено штормове попередження. Сильні пориви вітру будуть в 11 областях та в Києві.

    Сьогодні вдень у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

    Штормове попередження оголошено у таких областях:

    • Сумській,
    • Чернігівській,
    • Київській,
    • Житомирській,
    • Рівненській,
    • Волинській,
    • Тернопільській,
    • Львівській,
    • Чернівецькій,
    • Хмельницькій,
    • Івано-Франківській.
    Графіка Укргідрометцентр
    Графіка Укргідрометцентр

    Нагадаємо, сьогодні в Україні буде дуже вітряно та зі зливами, що подекуди супроводжуватимуться мокрим снігом. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +1 +9 градусів. Також очікується ожеледиця.

    Раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на грудень.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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    Штормове попередження: до України зайшов потужний циклон