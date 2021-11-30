Штормове попередження: до України зайшов потужний циклон

Штормове попередження: до України зайшов потужний циклонграфіка
Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду
До України зайшов потужний циклон, тож найближчими днями температура знижуватиметься, йтимуть дощі та мокрий сніг, а ночі будуть морозними.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок в Україні оголошено штормове попередження. Сильні пориви вітру будуть в 11 областях та в Києві.
Сьогодні вдень у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Штормове попередження оголошено у таких областях:
- Сумській,
- Чернігівській,
- Київській,
- Житомирській,
- Рівненській,
- Волинській,
- Тернопільській,
- Львівській,
- Чернівецькій,
- Хмельницькій,
- Івано-Франківській.
Нагадаємо, сьогодні в Україні буде дуже вітряно та зі зливами, що подекуди супроводжуватимуться мокрим снігом. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +1 +9 градусів. Також очікується ожеледиця.
Раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на грудень.