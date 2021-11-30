Штормове попередження: до України зайшов потужний циклон

Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду

До України зайшов потужний циклон, тож найближчими днями температура знижуватиметься, йтимуть дощі та мокрий сніг, а ночі будуть морозними.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок в Україні оголошено штормове попередження. Сильні пориви вітру будуть в 11 областях та в Києві.

Сьогодні вдень у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Штормове попередження оголошено у таких областях:

Сумській,

Чернігівській,

Київській,

Житомирській,

Рівненській,

Волинській,

Тернопільській,

Львівській,

Чернівецькій,

Хмельницькій,

Івано-Франківській.

Графіка Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде дуже вітряно та зі зливами, що подекуди супроводжуватимуться мокрим снігом. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +1 +9 градусів. Також очікується ожеледиця.

Раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на грудень.

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