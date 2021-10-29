Чверть українців вважають проблеми екології загрозою для країни

Дві третини опитаних впевнені, що за декілька останніх років екологічна ситуація погіршилася

Понад 25% українців називають проблему захисту довкілля й загрозу економічного занепаду найбільшими довгостроковими викликами для України. Про це, представляючи результати загальнонаціонального соціологічного дослідження «Екологія та загрози кліматичних змін у громадській думці українців», сказав аналітик Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Сергій Шаповалов, пише Укрінформ.

«26 % українців вважають екологічні виклики однією з головних загроз для країни. 64 % опитаних вважають, що за декілька останніх років екологічна ситуація в місцевості, де вони мешкають, погіршилася, 24 % кажуть, що нічого не змінилося, про покращення ж говорять лише 5 % респондентів», – ідеться у повідомленні.

Конкретизуючи екологічні загрози, які найбільше непокоять українців, експерт навів такі дані: 46% громадян звертають увагу на забрудненість водойм, 33% – на засміченість побутовими відходами, 27 % – на надмірне використання хімдобрив, трохи більше 20 % – на забруднення повітря транспортом і промисловістю.

Він нагадав, що протягом декількох останніх років українці, котрі брали участь у різноманітних опитуваннях, серед найбільших для країни загроз називали три головні проблеми: війну, корупцію й економічні негаразди.

«Нині громадяни згадують питання екології на рівні з цими глобальними викликами. Це свідчить, що наші співвітчизники все більше усвідомлюють важливість захисту довкілля та розуміють, як деструктивно екологічні проблеми впливають на їхнє здоров’я у довгостроковій перспективі», – підкреслив Шаповалов.

Такий рівень визнання проблеми, на думку аналітика, свідчить і про майбутню електоральну значущість цього питання. Екологічна політика стане одним із важливих елементів оцінювання дій влади.

Також експерт підкреслив, що 13% опитаних назвали погіршення екологічної ситуації важливою проблемою для себе особисто.

«Це нібито й контрастує із тим, що все більше людей усвідомлюють значення охорони довкілля для країни загалом. Але, у принципі, великої суперечності в цьому немає. Тому що, говорячи про те, що їх особисто хвилює, громадяни, зазвичай, мають на увазі короткострокові проблеми, з якими стикаються щоденно. Наразі ж пандемія загострила проблеми здоров’я та втрати доходів, відкинувши інші питання «на другий план». Натомість люди визнають довгострокове значення охорони довкілля», – пояснив аналітик.

Нагадаємо, екологи закликали владу прийняти за основу проєкт закону про промислові викиди № 6004-1.

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