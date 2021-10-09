ООН визнала чисту екологію невід’ємним правом людини

Ухвалена резолюція не є юридично зобов’язуючою, але має потенціал для формування світових стандартів

Рада ООН з прав людини визнала доступ до чистого та здорового навколишнього середовища базовим людським правом. Про це повідомляє Reuters.

За відповідну резолюцію проголосувала переважна більшість країн, незважаючи на критику з боку деяких країн, зокрема Сполучених Штатів та Великої Британії.

Текст резолюції, запропонований Коста-Рікою, Мальдівами, Марокко, Словенією та Швейцарією, був ухвалений 43 голосами «за» та 4 утрималися від Росії, Індії, Китаю та Японії.

Слід зазначити, що цей документ уперше обговорений ще в 1990-х роках, не є юридично зобов’язуючим, але має потенціал для формування світових стандартів.

Юристи, які беруть участь у судових спорах щодо клімату, кажуть, що це може допомогти їм створити аргументи у справах, що стосуються навколишнього середовища та прав людини.

«Це має потенціал, що може змінити життя у світі, де глобальна екологічна криза щороку спричиняє понад 9 мільйонів передчасних смертей», - наголосив Девід Бойд, спеціальний доповідач ООН з прав людини та навколишнього середовища, назвавши це рішення «історичним проривом».

Варто зазначити, що США участі в голосуванні не брали, оскільки наразі вони не входять у Раду ООН з прав людини.

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