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    ООН визнала чисту екологію невід’ємним правом людини

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    ООН визнала доступ до чистого навколишнього середовища правом людини - ООН визнала чисту екологію невід’ємним правом людини
    ООН визнала доступ до чистого навколишнього середовища правом людини
    Фото: Reuters

    Ухвалена резолюція не є юридично зобов’язуючою, але має потенціал для формування світових стандартів

    Рада ООН з прав людини визнала доступ до чистого та здорового навколишнього середовища базовим людським правом. Про це повідомляє Reuters.

    За відповідну резолюцію проголосувала переважна більшість країн, незважаючи на критику з боку деяких країн, зокрема Сполучених Штатів та Великої Британії.

    Текст резолюції, запропонований Коста-Рікою, Мальдівами, Марокко, Словенією та Швейцарією, був ухвалений 43 голосами «за» та 4 утрималися від Росії, Індії, Китаю та Японії.

    Слід зазначити, що цей документ уперше обговорений ще в 1990-х роках, не є юридично зобов’язуючим, але має потенціал для формування світових стандартів.

    Юристи, які беруть участь у судових спорах щодо клімату, кажуть, що це може допомогти їм створити аргументи у справах, що стосуються навколишнього середовища та прав людини.

    «Це має потенціал, що може змінити життя у світі, де глобальна екологічна криза щороку спричиняє понад 9 мільйонів передчасних смертей», - наголосив Девід Бойд, спеціальний доповідач ООН з прав людини та навколишнього середовища, назвавши це рішення «історичним проривом».

    Варто зазначити, що США участі в голосуванні не брали, оскільки наразі вони не входять у Раду ООН з прав людини.

    Як повідомлялося, Державна екологічна інспекція столичного округу здійснила позапланову перевірку комунального підприємства «Броваритепловодоенергія» Під час проведення позапланового заходу державного нагляду було встановлено, що підприємство «Броваритепловодоенергія» забруднило недостатньо очищеними зворотними водами земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка межує з очисними спорудами в с. Квітне.

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    Теги: США ООН криза природа
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    ООН визнала чисту екологію невід’ємним правом людини