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    Холод та ожеледиця: синоптикиня попередила про погоду на 30 листопада

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    Вночі йтиме мокрий сніг з дощем, на дорогах можлива ожеледиця - Холод та ожеледиця: синоптикиня попередила про погоду на 30 листопада

    Вночі йтиме мокрий сніг з дощем, на дорогах можлива ожеледиця

    фото з відкритих джерел

    В останній день осені в Україні почне холоднішати

    В Україні в останній день осені сильно похолодає, зайде холодне повітря «до невеликих мінусів і зовсім маленьких плюсів». У зв'язку з цим на дорогах можлива ожеледиця. Про це попереджає синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    За її даними, холоднішатиме у всіх регіонах, у тому числі на півдні та сході, де це стане відчутно в перший день зими.

    «Але все ж у більшості областей 30-го листопада суттєво похолодає. І навіть невеликі «мінуси» зроблять дороги слизькими. Це ми в березні – сміливці, тому ожеледиці крутимо дулі в міцних черевиках та вивчених за довгу зиму піруетах, а перша ожеледиця може бути дуже підступною. Ще нема звички. Якщо вже тепер затори беруть міста за горло, то уявіть, що може бути навіть при незначній першій ожеледиці. Тому сьогодні – тепліше та розумно одягайтеся, подбайте про відповідне взуття і собі, і своїм автомобілям», – пише Діденко.

    Синоптик додала, що у вівторок в Україні буде без суттєвих опадів – вони можливі лише вночі та вранці на півночі та заході у вигляді невеликого мокрого снігу. В окупованому Криму прогнозують дощі.

    «А ось 1-го грудня нас знову зачіпатимуть атмосферні фронти. 2-3 грудня трохи потепліє, але це скоріше атмосфера дражнитиметься, а з 3-го грудня – знову похолодання. Проте завтра головне – зустріньте першу ожеледицю як належить!», – резюмувала вона.

    В останній день листопада в Україні помітно похолодає, а на півдні країни пройдуть дощі, місцями навіть можливий мокрий сніг. Найхолодніше буде на заході та півночі, +1°...+3°, а найтепліше - на сході, до +8°...+10° і в Криму - до +12.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря Наталка Діденко
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    Холод та ожеледиця: синоптикиня попередила про погоду на 30 листопада