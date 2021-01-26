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    Серйозна ДТП на трасі під Києвом: є постраждалі (відео)

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    У ДТП потрапили декілька автівок - Серйозна ДТП на трасі під Києвом: є постраждалі (відео)
    У ДТП потрапили декілька автівок
    Фото: скріншот відео

    На Новоірпінській трасі зіткнулися декілька автомобілів

    Сьогодні, 26 січня, близько 12 години на Новоірпінській трасі сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилась на трасі в напрямку Києва.

    Судячи з оприлюдненого відео, зіткнулися три автомобілі. Один із сильно розбитий.

    Лікарі швидкої оглядають постраждалих.

    Через ДТП рух транспорту серйозно ускладнено.

    Як повідомлялося, на вулиці Газопровідній у Києві (місцевість Берковець) сталася автопригода за участі маршрутного автобуса «Богдан» і велосипедиста. Водій автобуса здійснив наїзд на велосипедиста, після чого, не впоравшись з керуванням, з'їхав з дороги.

    Теги: ДТП Київ водій Київщина автомобіль
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