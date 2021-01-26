Серйозна ДТП на трасі під Києвом: є постраждалі (відео)

На Новоірпінській трасі зіткнулися декілька автомобілів

Сьогодні, 26 січня, близько 12 години на Новоірпінській трасі сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилась на трасі в напрямку Києва.

Судячи з оприлюдненого відео, зіткнулися три автомобілі. Один із сильно розбитий.

Лікарі швидкої оглядають постраждалих.

Через ДТП рух транспорту серйозно ускладнено.

Як повідомлялося, на вулиці Газопровідній у Києві (місцевість Берковець) сталася автопригода за участі маршрутного автобуса «Богдан» і велосипедиста. Водій автобуса здійснив наїзд на велосипедиста, після чого, не впоравшись з керуванням, з'їхав з дороги.