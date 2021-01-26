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    На Вінничині на спиртзаводі стався конфлікт зі стріляниною

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    У результаті з'ясування відносин травматичною зброєю було поранено одну людину - На Вінничині на спиртзаводі стався конфлікт зі стріляниною
    У результаті з'ясування відносин травматичною зброєю було поранено одну людину
    Фото з відкритих джерел

    У результаті інциденту три людини отримали тілесні ушкодження

    На території спиртового заводу у Теплику Вінницької області 26 січня відбулася сутичка між двома групами людей, які мають певне відношення до підприємства. 

    Йдеться про держпідприємство «Бджільнянський спиртовий завод». Як повідомляють у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області, конфліктна ситуація виникла між працівниками діючої адміністрації заводу і представниками попереднього керівника.

    За попередньою інформацією слідства, конфлікт розгорівся у ході спілкування у дворі підприємства представника колишньої «влади», і одного з керівників чинної адміністрації заводу. У діалог втрутилася охорона підприємства і кілька людей, з якими приїхав представник кредитора. Почалася стрілянина.

    У результаті з'ясування відносин травматичною зброєю було поранено одну людину. Від госпіталізації він відмовився. Ще двох постраждалих доставили з незначними тілесними ушкодженнями до лікарні.

    «На місце події викликали поліцію, яка припинила протиправні дії. Поліцейські вилучили травматичний пістолет і автомобіль, на якому приїхали на підприємство представники попереднього керівництва заводу. За фактом хуліганських дій відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 КК України. Таке правопорушення карається ув'язненням на термін до семи років», – вказується у повідомленні.

    Поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці поки доставляють всіх учасників і свідків події у відділення поліції для з'ясування всіх обставин.

    Теги: завод автомобіль Вінниччина поліція охорона стрілянина
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